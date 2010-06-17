pantera написав:Альфа-Банк конечно молодцы, стараются держаться топовых игроков, предоставляя сервис на должном уровне. Но налицо несогласованность. Так они одними из первых запустили обмен валюты через мобильное приложение, но... все их старания разбиваются о скалы непродуманности. Купить валюту в мобильном приложении можно, если есть валютная карта, а валютную карту нужно открывать в отделении. Почему не сделать также, как это делают в других банках, предложить открыть виртуальную карту???
И что Вы с ней делать будете? Откройте пакет на 3 карты один раз и все.