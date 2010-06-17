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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6746674767486749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:21

  pantera написав:Альфа-Банк конечно молодцы, стараются держаться топовых игроков, предоставляя сервис на должном уровне. Но налицо несогласованность.
Так они одними из первых запустили обмен валюты через мобильное приложение, но... все их старания разбиваются о скалы непродуманности. Купить валюту в мобильном приложении можно, если есть валютная карта, а валютную карту нужно открывать в отделении. Почему не сделать также, как это делают в других банках, предложить открыть виртуальную карту???

И что Вы с ней делать будете?
Откройте пакет на 3 карты один раз и все.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 554
З нами з: 04.04.15
Подякував: 28 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:36

А что, бывают люди без валютных карт? Странные они :D
Seva
 
Повідомлень: 98
З нами з: 16.03.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 6746674767486749
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