Додано: Суб 09 лют, 2019 20:47

Глюк при обмене кешью баллов: в списке подходящих, по мнению проги, операций, также присутствуют операции в другой валюте, которые подходят по величине суммы (например 70грн и 70BYN), но по факту 70BYN это около 900грн и конечно на такую сумму баллов не хватает.

Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.