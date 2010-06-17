Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лют, 2019 17:21
pantera написав:
Альфа-Банк конечно молодцы, стараются держаться топовых игроков, предоставляя сервис на должном уровне. Но налицо несогласованность.
Так они одними из первых запустили
обмен валюты через мобильное приложение
, но... все их старания разбиваются о скалы непродуманности. Купить валюту в мобильном приложении можно, если есть валютная карта, а валютную карту нужно открывать в отделении. Почему не сделать также, как это делают в других банках, предложить открыть виртуальную карту???
И что Вы с ней делать будете?
Откройте пакет на 3 карты один раз и все.
Skiw
Skiw
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Додано: Суб 09 лют, 2019 17:36
А что, бывают люди без валютных карт? Странные они
Seva
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Додано: Суб 09 лют, 2019 18:07
алла, у вас курси онлайн продажу валюти на сайті банку та у альфамобайл не збігаються.
на сайті доллар по 27,15, у альфамобайл - 27,25!
Востаннє редагувалось
casper12
в Суб 09 лют, 2019 20:09, всього редагувалось 1 раз.
casper12
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Додано: Суб 09 лют, 2019 18:19
а где в Интернет банкинге обмен валют?
дополнительно к бонусу за открытие депозита 50 гривен https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
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Додано: Суб 09 лют, 2019 18:32
J его там нет
Seva
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Додано: Суб 09 лют, 2019 20:33
Водії є? А чи хтось користується карткою карбон? Які є нюанси? Чи варто замовляти її або краще аналог від ОТР-банку - глобалавтокард?
Prestol
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Додано: Суб 09 лют, 2019 20:47
Глюк при обмене кешью баллов: в списке подходящих, по мнению проги, операций, также присутствуют операции в другой валюте, которые подходят по величине суммы (например 70грн и 70BYN), но по факту 70BYN это около 900грн и конечно на такую сумму баллов не хватает.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
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Додано: Суб 09 лют, 2019 23:07
Prestol написав:Водії є? А чи хтось користується карткою карбон? Які є нюанси? Чи варто замовляти її або краще аналог від ОТР-банку - глобалавтокард?
Особо смысла в ней нет, особенно ввиду:
1) дебетка
2) кешбек всего 3%
Откройте тот же альфа тревел, 3% не только на бенз (а пока вообще 5%), кредитка...
Menwyy
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Додано: Нед 10 лют, 2019 10:07
Zebra написав:
Через депо без комиссии купленная в Альфе валюта выводится? Или есть другие способы?
Если покупка на валютный счет, то на сбер на 14 дней и через 14 дней снятие с него тоже без комиссии (если нет пактных валютных карт)
ol_zy
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Додано: Нед 10 лют, 2019 10:12
Menwyy написав: Prestol написав:Водії є? А чи хтось користується карткою карбон? Які є нюанси? Чи варто замовляти її або краще аналог від ОТР-банку - глобалавтокард?
Особо смысла в ней нет, особенно ввиду:
1) дебетка
2) кешбек всего 3%
Откройте тот же альфа тревел, 3% не только на бенз (а пока вообще 5%), кредитка...
Так и макси дает 4% * 0,805.
ol_zy
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Подякував: 296 раз.
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