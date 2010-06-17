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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6747674867496750>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:21

  pantera написав:Альфа-Банк конечно молодцы, стараются держаться топовых игроков, предоставляя сервис на должном уровне. Но налицо несогласованность.
Так они одними из первых запустили обмен валюты через мобильное приложение, но... все их старания разбиваются о скалы непродуманности. Купить валюту в мобильном приложении можно, если есть валютная карта, а валютную карту нужно открывать в отделении. Почему не сделать также, как это делают в других банках, предложить открыть виртуальную карту???

И что Вы с ней делать будете?
Откройте пакет на 3 карты один раз и все.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 17:36

А что, бывают люди без валютных карт? Странные они :D
Seva
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:07

алла, у вас курси онлайн продажу валюти на сайті банку та у альфамобайл не збігаються.
на сайті доллар по 27,15, у альфамобайл - 27,25!

Зображення

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Востаннє редагувалось casper12 в Суб 09 лют, 2019 20:09, всього редагувалось 1 раз.
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:19

а где в Интернет банкинге обмен валют?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 18:32

J его там нет
Seva
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:33

Re: Альфа-Банк

Водії є? А чи хтось користується карткою карбон? Які є нюанси? Чи варто замовляти її або краще аналог від ОТР-банку - глобалавтокард?
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:47

Глюк при обмене кешью баллов: в списке подходящих, по мнению проги, операций, также присутствуют операции в другой валюте, которые подходят по величине суммы (например 70грн и 70BYN), но по факту 70BYN это около 900грн и конечно на такую сумму баллов не хватает.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:07

Re: Альфа-Банк

Prestol написав:Водії є? А чи хтось користується карткою карбон? Які є нюанси? Чи варто замовляти її або краще аналог від ОТР-банку - глобалавтокард?
Особо смысла в ней нет, особенно ввиду:

1) дебетка
2) кешбек всего 3%

Откройте тот же альфа тревел, 3% не только на бенз (а пока вообще 5%), кредитка...
Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:07

  Zebra написав:Через депо без комиссии купленная в Альфе валюта выводится? Или есть другие способы?

Если покупка на валютный счет, то на сбер на 14 дней и через 14 дней снятие с него тоже без комиссии (если нет пактных валютных карт)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:12

  Menwyy написав:
Prestol написав:Водії є? А чи хтось користується карткою карбон? Які є нюанси? Чи варто замовляти її або краще аналог від ОТР-банку - глобалавтокард?
Особо смысла в ней нет, особенно ввиду:

1) дебетка
2) кешбек всего 3%

Откройте тот же альфа тревел, 3% не только на бенз (а пока вообще 5%), кредитка...

Так и макси дает 4% * 0,805.
ol_zy
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