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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:19
Re: Альфа-Банк
Наконец-то смог списать орехи (часть орехов добавилась 08.02). Операция была 06.02, проводка 08.02. 09.02 - списать не вышло не достатньо балів. 10.02 а 00:30 что-то типа нет нужных операций для списания. А 10.02 в 10:15 уже получилось списать. Т.е. на третий календарный день списались, но есть подозрение, что и орехи должны полежать пока станут доступны 1-2 дня (сужу по разным сообщениям в МАБе)
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