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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6747674867496750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:19

Re: Альфа-Банк

Наконец-то смог списать орехи (часть орехов добавилась 08.02). Операция была 06.02, проводка 08.02. 09.02 - списать не вышло не достатньо балів. 10.02 а 00:30 что-то типа нет нужных операций для списания. А 10.02 в 10:15 уже получилось списать. Т.е. на третий календарный день списались, но есть подозрение, что и орехи должны полежать пока станут доступны 1-2 дня (сужу по разным сообщениям в МАБе)
ol_zy
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  #<1 ... 6747674867496750
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