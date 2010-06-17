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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6747674867496750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:19

Re: Альфа-Банк

Наконец-то смог списать орехи (часть орехов добавилась 08.02). Операция была 06.02, проводка 08.02. 09.02 - списать не вышло не достатньо балів. 10.02 а 00:30 что-то типа нет нужных операций для списания. А 10.02 в 10:15 уже получилось списать. Т.е. на третий календарный день списались, но есть подозрение, что и орехи должны полежать пока станут доступны 1-2 дня (сужу по разным сообщениям в МАБе)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:49

  ol_zy написав:Наконец-то смог списать орехи (часть орехов добавилась 08.02). Операция была 06.02, проводка 08.02. 09.02 - списать не вышло не достатньо балів. 10.02 а 00:30 что-то типа нет нужных операций для списания. А 10.02 в 10:15 уже получилось списать. Т.е. на третий календарный день списались, но есть подозрение, что и орехи должны полежать пока станут доступны 1-2 дня (сужу по разным сообщениям в МАБе)


Орехи не должны лежать, лично выводил через пару минут после покупки.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:52

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:Наконец-то смог списать орехи (часть орехов добавилась 08.02). Операция была 06.02, проводка 08.02. 09.02 - списать не вышло не достатньо балів. 10.02 а 00:30 что-то типа нет нужных операций для списания. А 10.02 в 10:15 уже получилось списать. Т.е. на третий календарный день списались, но есть подозрение, что и орехи должны полежать пока станут доступны 1-2 дня (сужу по разным сообщениям в МАБе)
Не, орехам лежать не нужно, они сразу готовы к употреблению. Вчера сделал покупку, случайно оказалось - подпадает по х25 орехогенератора, сразу же списал пяток операций за январь.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:30

Faceless хрень какая-то эти орехи,прям квест какой-то..что сложно было простой кэшбэк на карту сделать..одним словом Фридман...
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:33

  stadtisch написав:Faceless хрень какая-то эти орехи,прям квест какой-то..что сложно было простой кэшбэк на карту сделать..одним словом Фридман...

Вы подумайте над разницей расходов для банка в обоих случаях и не задавайте больше глупых вопросов ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:37

Vorlon Да мне как-то все-равно,если бы еще смс с рекламой этих орехов не присылали..)
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:38

  Vorlon написав:
  stadtisch написав:Faceless хрень какая-то эти орехи,прям квест какой-то..что сложно было простой кэшбэк на карту сделать..одним словом Фридман...

Вы подумайте над разницей расходов для банка в обоих случаях и не задавайте больше глупых вопросов ;)

Який прОцент середній псевдокишмишу по цих горіхах вимальовується?
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:46

Квесторе_поверніться хорошо,что не минус..уже приятно)
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:49

ol_zy на работе надо заправляться)
stadtisch
 
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