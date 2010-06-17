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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лют, 2019 10:19
Наконец-то смог списать орехи (часть орехов добавилась 08.02). Операция была 06.02, проводка 08.02. 09.02 - списать не вышло не достатньо балів. 10.02 а 00:30 что-то типа нет нужных операций для списания. А 10.02 в 10:15 уже получилось списать. Т.е. на третий календарный день списались, но есть подозрение, что и орехи должны полежать пока станут доступны 1-2 дня (сужу по разным сообщениям в МАБе)
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ol_zy
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Додано: Нед 10 лют, 2019 11:49
ol_zy написав:
Наконец-то смог списать орехи (часть орехов добавилась 08.02). Операция была 06.02, проводка 08.02. 09.02 - списать не вышло не достатньо балів. 10.02 а 00:30 что-то типа нет нужных операций для списания. А 10.02 в 10:15 уже получилось списать. Т.е. на третий календарный день списались, но есть подозрение, что и орехи должны полежать пока станут доступны 1-2 дня (сужу по разным сообщениям в МАБе)
Орехи не должны лежать, лично выводил через пару минут после покупки.
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Ivanhoe
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Додано: Нед 10 лют, 2019 11:52
ol_zy написав:Наконец-то смог списать орехи (часть орехов добавилась 08.02). Операция была 06.02, проводка 08.02. 09.02 - списать не вышло не достатньо балів. 10.02 а 00:30 что-то типа нет нужных операций для списания. А 10.02 в 10:15 уже получилось списать. Т.е. на третий календарный день списались, но есть подозрение, что и орехи должны полежать пока станут доступны 1-2 дня (сужу по разным сообщениям в МАБе)
Не, орехам лежать не нужно, они сразу готовы к употреблению. Вчера сделал покупку, случайно оказалось - подпадает по х25 орехогенератора, сразу же списал пяток операций за январь.
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Faceless
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Додано: Нед 10 лют, 2019 12:30
Faceless хрень какая-то эти орехи,прям квест какой-то..что сложно было простой кэшбэк на карту сделать..одним словом Фридман...
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stadtisch
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Додано: Нед 10 лют, 2019 12:33
stadtisch написав:Faceless
хрень какая-то эти орехи,прям квест какой-то..что сложно было простой кэшбэк на карту сделать..одним словом Фридман...
Вы подумайте над разницей расходов для банка в обоих случаях и не задавайте больше глупых вопросов
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Vorlon
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Додано: Нед 10 лют, 2019 12:37
Vorlon Да мне как-то все-равно,если бы еще смс с рекламой этих орехов не присылали..)
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stadtisch
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Додано: Нед 10 лют, 2019 12:38
Vorlon написав: stadtisch написав:Faceless
хрень какая-то эти орехи,прям квест какой-то..что сложно было простой кэшбэк на карту сделать..одним словом Фридман...
Вы подумайте над разницей расходов для банка в обоих случаях и не задавайте больше глупых вопросов
Який прОцент середній псевдокишмишу по цих горіхах вимальовується?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 10 лют, 2019 12:46
Квесторе_поверніться хорошо,что не минус..уже приятно)
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stadtisch
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Додано: Нед 10 лют, 2019 12:49
ol_zy на работе надо заправляться)
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stadtisch
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