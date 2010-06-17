Не Фридман, что ему эти мелкие вопросы, а коне...водstadtisch написав:Faceless хрень какая-то эти орехи,прям квест какой-то..что сложно было простой кэшбэк на карту сделать..одним словом Фридман...
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Додано: Нед 10 лют, 2019 13:17
Re: Альфа-Банк
Не Фридман, что ему эти мелкие вопросы, а коне...вод
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:20
Re: Альфа-Банк
Алюсик решила зайти в "rewards",
какой там порог входа в А-клюб?
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:25
Re: Альфа-Банк
Кажется 30 куе
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:29
01.02 по 09.02
потрачено:
АЗС+аптеки(повышенные орехи) -2 189,57 (7470орехов = 60,13 грн или 2,7%)
Прочее (стандартные орехи) -3 954,28 (1974орехов = 15,89 грн или 0,4%)
Итого получено 9444 орехов или 76,02грн = 1,22%
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:31
там вроде в зависимости от региона ) по киеву было 100 к у.е.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 13:39
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:47
напишите договор аренды авто и списуйте,
подоходный налог, военный сбор, есв не платите?
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Додано: Нед 10 лют, 2019 14:12
Сколько времени должно продержаться 30 куе для входа???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:16
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 10 лют, 2019 14:17
Re: Альфа-Банк
У меня 30к в Альфе сейчас не лежит, но А клуб предлагают регулярно. Видимо, нужно просто чтобы сегмент в Зибеле был высокий выставлен.
Или как вариант порога нет вообще, если хочешь и можешь заплатить 10к гривен за год и потом по тысяче в месяц - велкам. Я пока никаких выдающихся продуктов, кроме чуть повышенных понтов там не увидел. Когда СкайПасс платиновый закончится, видимо придется сделать, чтобы в лаунж в Борисполе ходить.
Ну и к тому же ваши счета перестанут быть видными в обычных отделениях, будете привязаны к своему клубному. И снимать больше 100к гривен без комиссии можно только если они больше 7 дней полежали на депо, а не как у пересичных, 2 раза в месяц сколько хочешь.
Востаннє редагувалось Seva в Нед 10 лют, 2019 14:40, всього редагувалось 4 разів.
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