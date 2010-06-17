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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6749675067516752>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:17

Re: Альфа-Банк

stadtisch написав:Faceless хрень какая-то эти орехи,прям квест какой-то..что сложно было простой кэшбэк на карту сделать..одним словом Фридман...
Не Фридман, что ему эти мелкие вопросы, а коне...вод
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:20

Re: Альфа-Банк

Алюсик решила зайти в "rewards",
какой там порог входа в А-клюб?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:25

Re: Альфа-Банк

Banki написав:Алюсик решила зайти в "rewards",
какой там порог входа в А-клюб?
Кажется 30 куе
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:
  stadtisch написав:Faceless хрень какая-то эти орехи,прям квест какой-то..что сложно было простой кэшбэк на карту сделать..одним словом Фридман...

Вы подумайте над разницей расходов для банка в обоих случаях и не задавайте больше глупых вопросов ;)

Який прОцент середній псевдокишмишу по цих горіхах вимальовується?

01.02 по 09.02
потрачено:
АЗС+аптеки(повышенные орехи) -2 189,57 (7470орехов = 60,13 грн или 2,7%)
Прочее (стандартные орехи) -3 954,28 (1974орехов = 15,89 грн или 0,4%)
Итого получено 9444 орехов или 76,02грн = 1,22%
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:31

  Faceless написав:
Banki написав:Алюсик решила зайти в "rewards",
какой там порог входа в А-клюб?
Кажется 30 куе


там вроде в зависимости от региона ) по киеву было 100 к у.е.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:39

  stadtisch написав:ol_zy на работе надо заправляться)

Я ж не водитель маршрутки, автобуса или такси... Не так просто на фирму, у которой нет авто на балансе, купить, а главное, списать топливо. Да и то в этом был смысл когда были плательщиками НДС, а сейчас на едином и разницы особой нет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:47

  ol_zy написав:
  stadtisch написав:ol_zy на работе надо заправляться)

Я ж не водитель маршрутки, автобуса или такси... Не так просто на фирму, у которой нет авто на балансе, купить, а главное, списать топливо. Да и то в этом был смысл когда были плательщиками НДС, а сейчас на едином и разницы особой нет.

напишите договор аренды авто и списуйте,
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:12

  Faceless написав:
Banki написав:Алюсик решила зайти в "rewards",
какой там порог входа в А-клюб?
Кажется 30 куе

Сколько времени должно продержаться 30 куе для входа???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:16

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:Так и макси дает 4% * 0,805.

А цей максі - це в якого банку шукати? Щось у альфи не бачу...
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:17

Re: Альфа-Банк

У меня 30к в Альфе сейчас не лежит, но А клуб предлагают регулярно. Видимо, нужно просто чтобы сегмент в Зибеле был высокий выставлен.

Или как вариант порога нет вообще, если хочешь и можешь заплатить 10к гривен за год и потом по тысяче в месяц - велкам. Я пока никаких выдающихся продуктов, кроме чуть повышенных понтов там не увидел. Когда СкайПасс платиновый закончится, видимо придется сделать, чтобы в лаунж в Борисполе ходить.

Ну и к тому же ваши счета перестанут быть видными в обычных отделениях, будете привязаны к своему клубному. И снимать больше 100к гривен без комиссии можно только если они больше 7 дней полежали на депо, а не как у пересичных, 2 раза в месяц сколько хочешь.
Востаннє редагувалось Seva в Нед 10 лют, 2019 14:40, всього редагувалось 4 разів.
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