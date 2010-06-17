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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6749675067516752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:23

  J написав:
  ol_zy написав:
  stadtisch написав:ol_zy на работе надо заправляться)

Я ж не водитель маршрутки, автобуса или такси... Не так просто на фирму, у которой нет авто на балансе, купить, а главное, списать топливо. Да и то в этом был смысл когда были плательщиками НДС, а сейчас на едином и разницы особой нет.

напишите договор аренды авто и списуйте,
подоходный налог, военный сбор, есв не платите?

Рассматривали такой вариант, но даже будучи плательщиками НДС - выгода была сомнительна, для тех объемов на топливо и ТО. Точнее что-то около 0.
Это если бы иметь несколько машин на балансе (а еще лучше купить их на фирму списав НДС) и заправлять их раз в неделю, то да, но при заправки дизелем (60л) один раз в месяц - полтора - никакого смысла. Основные затраты на топливо были, наверное, в поездках по Европе, но их и смысла нет учитывать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:55

  Prestol написав:
  ol_zy написав:Так и макси дает 4% * 0,805.

А цей максі - це в якого банку шукати? Щось у альфи не бачу...

Максимум ворлд - кредитка - пардон на АЗС в этом месяце 6/2*0,805, перепутал с аптеками это там 8/2*0,805.
ol_zy
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Повідомлень: 4865
З нами з: 20.01.15
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  #<1 ... 6749675067516752
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