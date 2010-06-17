stadtisch написав:ol_zy на работе надо заправляться)
Я ж не водитель маршрутки, автобуса или такси... Не так просто на фирму, у которой нет авто на балансе, купить, а главное, списать топливо. Да и то в этом был смысл когда были плательщиками НДС, а сейчас на едином и разницы особой нет.
напишите договор аренды авто и списуйте, подоходный налог, военный сбор, есв не платите?
Рассматривали такой вариант, но даже будучи плательщиками НДС - выгода была сомнительна, для тех объемов на топливо и ТО. Точнее что-то около 0. Это если бы иметь несколько машин на балансе (а еще лучше купить их на фирму списав НДС) и заправлять их раз в неделю, то да, но при заправки дизелем (60л) один раз в месяц - полтора - никакого смысла. Основные затраты на топливо были, наверное, в поездках по Европе, но их и смысла нет учитывать.