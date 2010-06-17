stadtisch написав:ol_zy на работе надо заправляться)
Я ж не водитель маршрутки, автобуса или такси... Не так просто на фирму, у которой нет авто на балансе, купить, а главное, списать топливо. Да и то в этом был смысл когда были плательщиками НДС, а сейчас на едином и разницы особой нет.
напишите договор аренды авто и списуйте, подоходный налог, военный сбор, есв не платите?
Рассматривали такой вариант, но даже будучи плательщиками НДС - выгода была сомнительна, для тех объемов на топливо и ТО. Точнее что-то около 0. Это если бы иметь несколько машин на балансе (а еще лучше купить их на фирму списав НДС) и заправлять их раз в неделю, то да, но при заправки дизелем (60л) один раз в месяц - полтора - никакого смысла. Основные затраты на топливо были, наверное, в поездках по Европе, но их и смысла нет учитывать.
Seva написав:У меня 30к в Альфе сейчас не лежит, но А клуб предлагают регулярно. Видимо, нужно просто чтобы сегмент в Зибеле был высокий выставлен.
Или как вариант порога нет вообще, если хочешь и можешь заплатить 10к гривен за год и потом по тысяче в месяц - велкам. Я пока никаких выдающихся продуктов, кроме чуть повышенных понтов там не увидел. Когда СкайПасс платиновый закончится, видимо придется сделать, чтобы в лаунж в Борисполе ходить.
Ну и к тому же ваши счета перестанут быть видными в обычных отделениях, будете привязаны к своему клубному. И снимать больше 100к гривен без комиссии можно только если они больше 7 дней полежали на депо, а не как у пересичных, 2 раза в месяц сколько хочешь.
Годовое обслуживание платное по любому, если лежит 50 или 100, то нет только ежемесячной платы