Seva написав:

У меня 30к в Альфе сейчас не лежит, но А клуб предлагают регулярно. Видимо, нужно просто чтобы сегмент в Зибеле был высокий выставлен.Или как вариант порога нет вообще, если хочешь и можешь заплатить 10к гривен за год и потом по тысяче в месяц - велкам. Я пока никаких выдающихся продуктов, кроме чуть повышенных понтов там не увидел. Когда СкайПасс платиновый закончится, видимо придется сделать, чтобы в лаунж в Борисполе ходить.Ну и к тому же ваши счета перестанут быть видными в обычных отделениях, будете привязаны к своему клубному. И снимать больше 100к гривен без комиссии можно только если они больше 7 дней полежали на депо, а не как у пересичных, 2 раза в месяц сколько хочешь.