Додано: Нед 10 лют, 2019 17:34

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та вообще это чушь ... для клиентов а-клуба этот риворц до одного места ... это как для свиньи Бильше. Лучше б сделали как планировали ранее - риворц по Воргеймингу.

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