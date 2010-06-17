stadtisch написав:ol_zy на работе надо заправляться)
Я ж не водитель маршрутки, автобуса или такси... Не так просто на фирму, у которой нет авто на балансе, купить, а главное, списать топливо. Да и то в этом был смысл когда были плательщиками НДС, а сейчас на едином и разницы особой нет.
напишите договор аренды авто и списуйте, подоходный налог, военный сбор, есв не платите?
Рассматривали такой вариант, но даже будучи плательщиками НДС - выгода была сомнительна, для тех объемов на топливо и ТО. Точнее что-то около 0. Это если бы иметь несколько машин на балансе (а еще лучше купить их на фирму списав НДС) и заправлять их раз в неделю, то да, но при заправки дизелем (60л) один раз в месяц - полтора - никакого смысла. Основные затраты на топливо были, наверное, в поездках по Европе, но их и смысла нет учитывать.
Seva написав:У меня 30к в Альфе сейчас не лежит, но А клуб предлагают регулярно. Видимо, нужно просто чтобы сегмент в Зибеле был высокий выставлен.
Или как вариант порога нет вообще, если хочешь и можешь заплатить 10к гривен за год и потом по тысяче в месяц - велкам. Я пока никаких выдающихся продуктов, кроме чуть повышенных понтов там не увидел. Когда СкайПасс платиновый закончится, видимо придется сделать, чтобы в лаунж в Борисполе ходить.
Ну и к тому же ваши счета перестанут быть видными в обычных отделениях, будете привязаны к своему клубному. И снимать больше 100к гривен без комиссии можно только если они больше 7 дней полежали на депо, а не как у пересичных, 2 раза в месяц сколько хочешь.
Годовое обслуживание платное по любому, если лежит 50 или 100, то нет только ежемесячной платы
diagnostika написав:Обслуживание в Альфе, конечно, все более блестящее... 14 января заказал перевыпуск карты. Сказали примерно через неделю можно будет забрать, пришлют смс. Когда через 2 недели смс не пришел, обратился в службу поддержки. Оказалось, что моя заявка утеряна. Предложили оформить заявку еще раз. Согласился. На этой неделе пришел смс о том, что карту можно забрать. Пришел забирать. Посадили в общую очередь из 5 человек (люди оформляют кредиты, депозиты). Когда через 15 минут не продвинулся ни один человек, развернулся и ушел. какой-то верх идиотизма. При том, что когда-то карту сами привозили и вручали по адресу, который можно было указать в заявке.
diagnostika, доброе утро. Сожалею о ситуации, что сложилась. Чтоб избежать длительного ожидания в очереди, можно записаться на визит в отделение на удобное время. Для анализа предоставленных вами фактов, укажите ИНН в ЛС.
Tat_888 написав:Оплатила кредиткой покупку абонемента в "Спортлайфе", вроде бы нормальная касса с терминалом,в выписке эта покупка прошла с MCC 7997, а в расчетную дату с меня взяли комиссию как за съем наличных!! (4%от этой суммы + по 39,99% за каждый день до погашения)Представитель, прошу объяснить почему банк эту оплату посчитал съемом налички.
Tat_888, доброе утро. Дайте номер счета, пожалуйста, проверю.
Alfa_Bank написав:За вашим посиланням тарифи, затверджені Протоколом ТК № 56 від 20.06.2018 р. (замість № 28 від 13.04.2018 р. за моїм посиланням) та з Приміткою 12 (котра відсутня за моїм посиланням взагалі). Я згоден, що це несуттєві зміни, проте я можу це стверджувати лише вивчивши обидва файли, та чому клієнти мають це робити? Просто актуалізуйте файли за моїм посиланням, після чого краще за все зробіть редірект на нього звідусіль, щоб уся інформація містилася тільки в одному місці, яке й треба підтримувати в актуальному стані ЗАВЖДИ, що значне легше, ніж робити це в кількох місцях одночасно.
Як швидко я зможу отримати інформацію стосовно Дитячого депозиту? Було б негарно дочекатися зниження депозитних ставок раніше...
kreuz, доброго ранку. Відправила запит, інформацію оновимо, дякую за уважність. З приводу депозиту, що вас цікавить? Моя відповідь від 6.02.19 12:52 вас не задовільнила?