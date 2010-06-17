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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6750675167526753>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:23

  J написав:
  ol_zy написав:
  stadtisch написав:ol_zy на работе надо заправляться)

Я ж не водитель маршрутки, автобуса или такси... Не так просто на фирму, у которой нет авто на балансе, купить, а главное, списать топливо. Да и то в этом был смысл когда были плательщиками НДС, а сейчас на едином и разницы особой нет.

напишите договор аренды авто и списуйте,
подоходный налог, военный сбор, есв не платите?

Рассматривали такой вариант, но даже будучи плательщиками НДС - выгода была сомнительна, для тех объемов на топливо и ТО. Точнее что-то около 0.
Это если бы иметь несколько машин на балансе (а еще лучше купить их на фирму списав НДС) и заправлять их раз в неделю, то да, но при заправки дизелем (60л) один раз в месяц - полтора - никакого смысла. Основные затраты на топливо были, наверное, в поездках по Европе, но их и смысла нет учитывать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 14:55

  Prestol написав:
  ol_zy написав:Так и макси дает 4% * 0,805.

А цей максі - це в якого банку шукати? Щось у альфи не бачу...

Максимум ворлд - кредитка - пардон на АЗС в этом месяце 6/2*0,805, перепутал с аптеками это там 8/2*0,805.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 15:08

  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:
Banki написав:Алюсик решила зайти в "rewards",
какой там порог входа в А-клюб?
Кажется 30 куе


там вроде в зависимости от региона ) по киеву было 100 к у.е.

Там карты платные - без платных карт никак не зайти
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 15:10

  Seva написав:У меня 30к в Альфе сейчас не лежит, но А клуб предлагают регулярно. Видимо, нужно просто чтобы сегмент в Зибеле был высокий выставлен.

Или как вариант порога нет вообще, если хочешь и можешь заплатить 10к гривен за год и потом по тысяче в месяц - велкам. Я пока никаких выдающихся продуктов, кроме чуть повышенных понтов там не увидел. Когда СкайПасс платиновый закончится, видимо придется сделать, чтобы в лаунж в Борисполе ходить.

Ну и к тому же ваши счета перестанут быть видными в обычных отделениях, будете привязаны к своему клубному. И снимать больше 100к гривен без комиссии можно только если они больше 7 дней полежали на депо, а не как у пересичных, 2 раза в месяц сколько хочешь.

Годовое обслуживание платное по любому, если лежит 50 или 100, то нет только ежемесячной платы
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:36

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Вот именно.
Полного списка кошерных покупок нет вот и приходится гадать. Что мешает показать полный список непонятно.

Что значит нет списка?
Есть исчерпывающий список MCC который НЕ попадает под кешбек. Остальные попадают всегда. Есть еще список суперкатегорий отдельно. Что вам еще надо? :)
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:34

Stringer

та вообще это чушь ... для клиентов а-клуба этот риворц до одного места ... это как для свиньи Бильше. Лучше б сделали как планировали ранее - риворц по Воргеймингу.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:21

  casper12 написав:алла, у вас курси онлайн продажу валюти на сайті банку та у альфамобайл не збігаються.
на сайті доллар по 27,15, у альфамобайл - 27,25!

Зображення

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casper12, доброе утро, проверим, исправим, спасибо.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:27

  diagnostika написав:Обслуживание в Альфе, конечно, все более блестящее...
14 января заказал перевыпуск карты.
Сказали примерно через неделю можно будет забрать, пришлют смс.
Когда через 2 недели смс не пришел, обратился в службу поддержки.
Оказалось, что моя заявка утеряна. Предложили оформить заявку еще раз.
Согласился.
На этой неделе пришел смс о том, что карту можно забрать.
Пришел забирать.
Посадили в общую очередь из 5 человек (люди оформляют кредиты, депозиты).
Когда через 15 минут не продвинулся ни один человек, развернулся и ушел.
какой-то верх идиотизма. При том, что когда-то карту сами привозили и вручали по адресу, который можно было указать в заявке.

diagnostika, доброе утро. Сожалею о ситуации, что сложилась. Чтоб избежать длительного ожидания в очереди, можно записаться на визит в отделение на удобное время. Для анализа предоставленных вами фактов, укажите ИНН в ЛС.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:45

  Tat_888 написав:Оплатила кредиткой покупку абонемента в "Спортлайфе", вроде бы нормальная касса с терминалом,в выписке эта покупка прошла с MCC 7997, а в расчетную дату с меня взяли комиссию как за съем наличных!! (4%от этой суммы + по 39,99% за каждый день до погашения)Представитель, прошу объяснить почему банк эту оплату посчитал съемом налички.

Tat_888, доброе утро. Дайте номер счета, пожалуйста, проверю.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:51

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:За вашим посиланням тарифи, затверджені Протоколом ТК № 56 від 20.06.2018 р. (замість № 28 від 13.04.2018 р. за моїм посиланням) та з Приміткою 12 (котра відсутня за моїм посиланням взагалі). Я згоден, що це несуттєві зміни, проте я можу це стверджувати лише вивчивши обидва файли, та чому клієнти мають це робити? Просто актуалізуйте файли за моїм посиланням, після чого краще за все зробіть редірект на нього звідусіль, щоб уся інформація містилася тільки в одному місці, яке й треба підтримувати в актуальному стані ЗАВЖДИ, що значне легше, ніж робити це в кількох місцях одночасно.

Як швидко я зможу отримати інформацію стосовно Дитячого депозиту? Було б негарно дочекатися зниження депозитних ставок раніше...

kreuz, доброго ранку. Відправила запит, інформацію оновимо, дякую за уважність. З приводу депозиту, що вас цікавить? Моя відповідь від 6.02.19 12:52 вас не задовільнила?
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