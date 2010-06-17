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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6750675167526753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:55

  zews написав:Альфа, можете прояснить как так получается что человек, который с Вашей картой уехал за границу остается без поддержки Вашего банка? Несколько раз снимал в заграничных банкоматах все было хорошо, в пределах месячного лимиты комиссий не было. Недавно столкнулся с ситуацией когда при попытке снять остаток на карте банкомат выдал ошибку что невозможно выполнить операцию, хотя сразу же после этого снимал еще с 2-х карт другого банка - проблем никаких не было и банкомат успешно выдал денежку. По приходу домой обнаружилось что списание произошло. Обратившись в банк мне сразу сказали ожидать 3 банковских дня и денежка вернется. Как Вы догадались, деньги не вернулись, обратился снова в поддержку и получил гениальный ответ: "Приезжайте в отделение и мы по Вашему письменному заявлению сделаем запрос на возврат средств". То что я нахожусь на ВНЖ в другой стране и в планах ехать в Украину в ближайший год-два не планирую это никого не смутило. Без моего присутствия заявки на возврат не будет, хотя проблема скорей всего произошла по вине банка. Самое интересное что когда я выразил свое недовольство и спросил могу ли я позакрывать все счета в банке без приезда в Украину - ответ был одобрительным. Альфа, для примера в привате и укрсибе я простым обращением в чат решал вопросы неправомерного списания средств без никаких походов в отделение. Скажите зачем мне Ваши карточные продукты если Вы решаете даже самые мелкие проблемы только через отделения?

zews, доброе утро. Дайте номер счета в ЛС, посмотрю, что можно сделать.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 6750675167526753
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