zews написав:

Альфа, можете прояснить как так получается что человек, который с Вашей картой уехал за границу остается без поддержки Вашего банка? Несколько раз снимал в заграничных банкоматах все было хорошо, в пределах месячного лимиты комиссий не было. Недавно столкнулся с ситуацией когда при попытке снять остаток на карте банкомат выдал ошибку что невозможно выполнить операцию, хотя сразу же после этого снимал еще с 2-х карт другого банка - проблем никаких не было и банкомат успешно выдал денежку. По приходу домой обнаружилось что списание произошло. Обратившись в банк мне сразу сказали ожидать 3 банковских дня и денежка вернется. Как Вы догадались, деньги не вернулись, обратился снова в поддержку и получил гениальный ответ: "Приезжайте в отделение и мы по Вашему письменному заявлению сделаем запрос на возврат средств". То что я нахожусь на ВНЖ в другой стране и в планах ехать в Украину в ближайший год-два не планирую это никого не смутило. Без моего присутствия заявки на возврат не будет, хотя проблема скорей всего произошла по вине банка. Самое интересное что когда я выразил свое недовольство и спросил могу ли я позакрывать все счета в банке без приезда в Украину - ответ был одобрительным. Альфа, для примера в привате и укрсибе я простым обращением в чат решал вопросы неправомерного списания средств без никаких походов в отделение. Скажите зачем мне Ваши карточные продукты если Вы решаете даже самые мелкие проблемы только через отделения?