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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6751675267536754>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:55

  zews написав:Альфа, можете прояснить как так получается что человек, который с Вашей картой уехал за границу остается без поддержки Вашего банка? Несколько раз снимал в заграничных банкоматах все было хорошо, в пределах месячного лимиты комиссий не было. Недавно столкнулся с ситуацией когда при попытке снять остаток на карте банкомат выдал ошибку что невозможно выполнить операцию, хотя сразу же после этого снимал еще с 2-х карт другого банка - проблем никаких не было и банкомат успешно выдал денежку. По приходу домой обнаружилось что списание произошло. Обратившись в банк мне сразу сказали ожидать 3 банковских дня и денежка вернется. Как Вы догадались, деньги не вернулись, обратился снова в поддержку и получил гениальный ответ: "Приезжайте в отделение и мы по Вашему письменному заявлению сделаем запрос на возврат средств". То что я нахожусь на ВНЖ в другой стране и в планах ехать в Украину в ближайший год-два не планирую это никого не смутило. Без моего присутствия заявки на возврат не будет, хотя проблема скорей всего произошла по вине банка. Самое интересное что когда я выразил свое недовольство и спросил могу ли я позакрывать все счета в банке без приезда в Украину - ответ был одобрительным. Альфа, для примера в привате и укрсибе я простым обращением в чат решал вопросы неправомерного списания средств без никаких походов в отделение. Скажите зачем мне Ваши карточные продукты если Вы решаете даже самые мелкие проблемы только через отделения?

zews, доброе утро. Дайте номер счета в ЛС, посмотрю, что можно сделать.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:08

Re: Альфа-Банк

С начислениями орехов не всё так однозначно - покупал страховку Альфа Страхование, на сайте alfaic.ua, смотрю - орехи не начислены, горячка говорит: - а это операция по переводу денег, а не оплаты
ох уж эти родственные компании
Покупка (DIRECT.ALFAIC.UA(116274), KIEV, UKR,MCC 6300)
AlfaUser
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:34

Re: Альфа-Банк

Подскажите по карте Максимум были изменения? Отменили программу кэшбек и перевели на орехи?
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2XL
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:42

  2XL написав:Подскажите по карте Максимум были изменения? Отменили программу кэшбек и перевели на орехи?

2XL, добрый день, да, с 1.02.2019.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:44

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:А на ребёнка баксодепо можно открыть с отдельным лимитом от ФГВ? Как % в баксах получать можно, какие счёта обязательно заиметь для этого? Есть у кого опыт?

Или Вы, Юля, осветите эту тему.

Добрый день, kreuz. Уточнила информацию:
1.Депозит Детский гарантируется ФГВ отдельно.
2.Открывается текущий счет.

Цього посту не бачив, або там спочатку був текст лише з обіцянкою уточнення інфо. Тому прошу краще давати відповідь окремим постом, бо подібне виправлення легко загубити...

Стосовно відповіді цікаво ще, як батьки можуть отримувати відсотки з поточного валютного рахунку дитини, за нотаріальним дорученням лише чи як, бажано звичайно найменш витратні варіанти?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:50

Re: Альфа-Банк

Альфа-банк, на заводе "НКМЗ", расположенному по адресу ул. А. Тихого 5 (бывшая ул Орджоникидзе), г. Краматорск, Донецкая обл. (в бытовых помещениях Мх 11 и 18, возле отделения ПриватБанка) стоит уже какой день выключенный ваш банкомат. Где-то на прошлой неделе ваши ребята что-то в системе Windows устанавливали и пару дней висело окно мастера установки программы на завершающем этапе, а потом банкомат потушили.

Обижаете работников завода, которые через вас зп получают.
Дайте своим коллегам волшебного чего-то там) для ускорения восстановления рабочего состояния банкомата.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:08

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Подскажите по карте Максимум были изменения? Отменили программу кэшбек и перевели на орехи?

2XL, добрый день, да, с 1.02.2019.
Спасибо, что не информируете клиентов об изменениях. Зато помойной рекламой Вайбер и СМС засыпаете.
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2XL
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:11

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:А на ребёнка баксодепо можно открыть с отдельным лимитом от ФГВ? Как % в баксах получать можно, какие счёта обязательно заиметь для этого? Есть у кого опыт?

Или Вы, Юля, осветите эту тему.

Добрый день, kreuz. Уточнила информацию:
1.Депозит Детский гарантируется ФГВ отдельно.
2.Открывается текущий счет.

Цього посту не бачив, або там спочатку був текст лише з обіцянкою уточнення інфо. Тому прошу краще давати відповідь окремим постом, бо подібне виправлення легко загубити...

Стосовно відповіді цікаво ще, як батьки можуть отримувати відсотки з поточного валютного рахунку дитини, за нотаріальним дорученням лише чи як, бажано звичайно найменш витратні варіанти?

kreuz, взяла до уваги, так і буду робити. До 14 років здійснювати операції по вкладу дитини зможуть батьки або опікуни. Для отримання доступу до рахунку дитини законним представникам необхідно звернутися в банк з паспортом і документами, що підтверджують спорідненість / усиновлення / опікунство).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:13

  MASolomko написав:Альфа-банк, на заводе "НКМЗ", расположенному по адресу ул. А. Тихого 5 (бывшая ул Орджоникидзе), г. Краматорск, Донецкая обл. (в бытовых помещениях Мх 11 и 18, возле отделения ПриватБанка) стоит уже какой день выключенный ваш банкомат. Где-то на прошлой неделе ваши ребята что-то в системе Windows устанавливали и пару дней висело окно мастера установки программы на завершающем этапе, а потом банкомат потушили.

Обижаете работников завода, которые через вас зп получают.
Дайте своим коллегам волшебного чего-то там) для ускорения восстановления рабочего состояния банкомата.

MASolomko, информацию передам, надеюсь, скоро заработает (ремонтные работы запланированы на сегодня).
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Пон 11 лют, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:22

Re: Альфа-Банк

В какой тариф лучше перевести кредитку Максимум для полочного режима, Эко или Готивка? Одна Эко уже имеется.
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