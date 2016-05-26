zews написав:Альфа, можете прояснить как так получается что человек, который с Вашей картой уехал за границу остается без поддержки Вашего банка? Несколько раз снимал в заграничных банкоматах все было хорошо, в пределах месячного лимиты комиссий не было. Недавно столкнулся с ситуацией когда при попытке снять остаток на карте банкомат выдал ошибку что невозможно выполнить операцию, хотя сразу же после этого снимал еще с 2-х карт другого банка - проблем никаких не было и банкомат успешно выдал денежку. По приходу домой обнаружилось что списание произошло. Обратившись в банк мне сразу сказали ожидать 3 банковских дня и денежка вернется. Как Вы догадались, деньги не вернулись, обратился снова в поддержку и получил гениальный ответ: "Приезжайте в отделение и мы по Вашему письменному заявлению сделаем запрос на возврат средств". То что я нахожусь на ВНЖ в другой стране и в планах ехать в Украину в ближайший год-два не планирую это никого не смутило. Без моего присутствия заявки на возврат не будет, хотя проблема скорей всего произошла по вине банка. Самое интересное что когда я выразил свое недовольство и спросил могу ли я позакрывать все счета в банке без приезда в Украину - ответ был одобрительным. Альфа, для примера в привате и укрсибе я простым обращением в чат решал вопросы неправомерного списания средств без никаких походов в отделение. Скажите зачем мне Ваши карточные продукты если Вы решаете даже самые мелкие проблемы только через отделения?
zews, доброе утро. Дайте номер счета в ЛС, посмотрю, что можно сделать.
С начислениями орехов не всё так однозначно - покупал страховку Альфа Страхование, на сайте alfaic.ua, смотрю - орехи не начислены, горячка говорит: - а это операция по переводу денег, а не оплаты ох уж эти родственные компании Покупка (DIRECT.ALFAIC.UA(116274), KIEV, UKR,MCC 6300)
Альфа-банк, на заводе "НКМЗ", расположенному по адресу ул. А. Тихого 5 (бывшая ул Орджоникидзе), г. Краматорск, Донецкая обл. (в бытовых помещениях Мх 11 и 18, возле отделения ПриватБанка) стоит уже какой день выключенный ваш банкомат. Где-то на прошлой неделе ваши ребята что-то в системе Windows устанавливали и пару дней висело окно мастера установки программы на завершающем этапе, а потом банкомат потушили.
Обижаете работников завода, которые через вас зп получают. Дайте своим коллегам волшебного чего-то там) для ускорения восстановления рабочего состояния банкомата.
kreuz написав:А на ребёнка баксодепо можно открыть с отдельным лимитом от ФГВ? Как % в баксах получать можно, какие счёта обязательно заиметь для этого? Есть у кого опыт?
Или Вы, Юля, осветите эту тему.
Добрый день, kreuz. Уточнила информацию: 1.Депозит Детский гарантируется ФГВ отдельно. 2.Открывается текущий счет.
Цього посту не бачив, або там спочатку був текст лише з обіцянкою уточнення інфо. Тому прошу краще давати відповідь окремим постом, бо подібне виправлення легко загубити...
Стосовно відповіді цікаво ще, як батьки можуть отримувати відсотки з поточного валютного рахунку дитини, за нотаріальним дорученням лише чи як, бажано звичайно найменш витратні варіанти?
kreuz, взяла до уваги, так і буду робити. До 14 років здійснювати операції по вкладу дитини зможуть батьки або опікуни. Для отримання доступу до рахунку дитини законним представникам необхідно звернутися в банк з паспортом і документами, що підтверджують спорідненість / усиновлення / опікунство).
MASolomko написав:Альфа-банк, на заводе "НКМЗ", расположенному по адресу ул. А. Тихого 5 (бывшая ул Орджоникидзе), г. Краматорск, Донецкая обл. (в бытовых помещениях Мх 11 и 18, возле отделения ПриватБанка) стоит уже какой день выключенный ваш банкомат. Где-то на прошлой неделе ваши ребята что-то в системе Windows устанавливали и пару дней висело окно мастера установки программы на завершающем этапе, а потом банкомат потушили.
Обижаете работников завода, которые через вас зп получают. Дайте своим коллегам волшебного чего-то там) для ускорения восстановления рабочего состояния банкомата.
MASolomko, информацию передам, надеюсь, скоро заработает (ремонтные работы запланированы на сегодня).
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Пон 11 лют, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.