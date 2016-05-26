2XL, информация заранее была размещена на сайте, была смс-рассылка для владельцев карт Максимум. Клиентов предупреждали.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:23
2XL, информация заранее была размещена на сайте, была смс-рассылка для владельцев карт Максимум. Клиентов предупреждали.
Додано: Пон 11 лют, 2019 11:40
Re: Альфа-Банк
2XL, информация заранее была размещена на сайте, была смс-рассылка для владельцев карт Максимум. Клиентов предупреждали.[/quote]
Вы сейчас пытаетесь передергивать, но у вас не получится. За последний месяц я получил 8! ВОСЕМЬ! рекламных СМС. Эта же информация была размещена на сайте, но её мне прислали.
Предоставьте тест СМС о прекращении программы кэшбек и сообщите дату и время когда сообщение было отправлено на мой номер.
Размер имеет значение.
|