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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6751675267536754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:23

  2XL написав:
Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Подскажите по карте Максимум были изменения? Отменили программу кэшбек и перевели на орехи?

2XL, добрый день, да, с 1.02.2019.
Спасибо, что не информируете клиентов об изменениях. Зато помойной рекламой Вайбер и СМС засыпаете.

2XL, информация заранее была размещена на сайте, была смс-рассылка для владельцев карт Максимум. Клиентов предупреждали.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5646
З нами з: 18.02.13
Подякував: 46 раз.
Подякували: 445 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:40

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:
Alfa_Bank написав:[quote="4578415:2XL"]Подскажите по карте Максимум были изменения? Отменили программу кэшбек и перевели на орехи?

2XL, добрый день, да, с 1.02.2019.
Спасибо, что не информируете клиентов об изменениях. Зато помойной рекламой Вайбер и СМС засыпаете.

2XL, информация заранее была размещена на сайте, была смс-рассылка для владельцев карт Максимум. Клиентов предупреждали.[/quote]

Вы сейчас пытаетесь передергивать, но у вас не получится. За последний месяц я получил 8! ВОСЕМЬ! рекламных СМС. Эта же информация была размещена на сайте, но её мне прислали.
Предоставьте тест СМС о прекращении программы кэшбек и сообщите дату и время когда сообщение было отправлено на мой номер.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 2963
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 197 раз.
 
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