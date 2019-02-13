Подскажите не изменились ли у вас нормы по времени завершения платежа если деньги переводятся с карты на карту вашего клиента по средством перечисления на карточный счёт ? Ранее было в течении банковского дня, к примеру если в 9,15 утра совершал операцию то к 13,00 дня деньги были уже видны на карте. Сейчас уже 15,20 и денег отправленных с одной карты на другую пока нет?
На карточный счет новый 2620 напрямую посылали или по-старому - через транзитник на 2625?
Зашел в Альфа Мобайл, выбрал:
1. Платежи 2. Клиенту Альфа Банка 3. На счёт 4. Выбрал карту с которой взять деньги 5. Вставил номер карточного счёта (который скопировал с реквизитов карты Максимум) 6. Ввёл ФИО владельца карты 7. Ввёл сумму перевода. 8. Нажал отправить. Никаких транзитных счетов там выбора нет. Карточный счёт скопировал из реквизитов карты. Далее подтвердил платёж,и операция прошла успешна. Делаю это уже около года, всё стабильно и хорошо, зачисление день в день! Сегодня не прошло, почему, вроде Алла разбирается что пошло не так.
Завтра у меня РД, кто знает от какой суммы пополнение Максимум без % и если пополню Максимум завтра, деньги зайдут и зачислятся завтра без штрафа в 60 грн?
Пользуйте новый пиптык. Он быстрее и работает на погашение до 19:00. Пока что пашет идеально.
vollena71 написав: В момент подтверждения перевода видно, что платеж сформирован по старому- через транзитник на ЕГРПОУ Альфы, а в назначении новый счет 2620. Нестыковочка...
И в чём тут моя вина?
Вина Альфы, что некорректно переход на новый формат счетов осуществили. А Ваш опыт, возможно, поможет кому-то и не повторят такую ошибку, а выполнят платеж через веб МАБ с правильным заполнением реквизитов либо по новому варианту, либо по старому, а не их комбинация.
Платёж выполнился б и без вмешательства. Там есть свои тонкости проведения платежа.
stryzhko написав:Замовив перевипуск картки Максимум у відділенні 1.02. на чіповану, бо про допки співробітники і не чули)) Спеціально ж наголошував, що потрібна чіповану, але по факту сьогодні забрав звичайну, хоча шановний офпред запевняла, що будуть перевипускатися на чіп з безконтактом. Правда, не сильно здивувався роботою працівників). Тільки час витрачений даремно на 2 візити. Сам винен, більше ні ногою у відділення!) Тепер в подорож поїде картка іншого банку.)) Якщо замовляти через гарячу лінію, то шанси отримати безконтакт збільшуються? Не все ж вирішувати через офпреда?
Я тоже был в отделении 1.02. С работником банка сошлись на том (не смогла она в своем компьютере найти возможность перевыпустить карту с чипом), что я при ней звоню на ГЛ и прошу перевыпустить карту. Все получилось. Забрал в понедельник 11.02. Старая максимка осталась допкой.
Хочу закрыть старую магнитку-максимум. В ИБ светятся обе. Каким образом это сделать?