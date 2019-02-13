skorpi написав:

vollena71 написав: skorpi написав: Alfa_Bank доброго дня.



Подскажите не изменились ли у вас нормы по времени завершения платежа если деньги переводятся с карты на карту вашего клиента по средством перечисления на карточный счёт ? Ранее было в течении банковского дня, к примеру если в 9,15 утра совершал операцию то к 13,00 дня деньги были уже видны на карте. Сейчас уже 15,20 и денег отправленных с одной карты на другую пока нет? доброго дня.Подскажите не изменились ли у вас нормы по времени завершения платежа если деньги переводятся с карты на карту вашего клиента по средством перечисления на? Ранее было в течении банковского дня, к примеру если в 9,15 утра совершал операцию то к 13,00 дня деньги были уже видны на карте. Сейчас уже 15,20 и денег отправленных с одной карты на другую пока нет?

На карточный счет новый 2620 напрямую посылали или по-старому - через транзитник на 2625? На карточный счет новый 2620 напрямую посылали или по-старому - через транзитник на 2625?

Зашел в Альфа Мобайл, выбрал:1. Платежи2. Клиенту Альфа Банка3. На счёт4. Выбрал карту с которой взять деньги5. Вставил номер карточного счёта (который скопировал с реквизитов карты Максимум)6. Ввёл ФИО владельца карты7. Ввёл сумму перевода.8. Нажал отправить.Далее подтвердил платёж,и операция прошла успешна. Делаю это уже около года, всё стабильно и хорошо, зачисление день в день! Сегодня не прошло, почему, вроде Алла разбирается что пошло не так.Завтра у меня РД, кто знает от какой суммы пополнение Максимум без % и если пополню Максимум завтра, деньги зайдут и зачислятся завтра без штрафа в 60 грн?