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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6766676767686769

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 00:12

а где "новый пиптык" расположен ?
demichh
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 09.12.10
Подякував: 110 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 00:35

Re: Альфа-Банк

Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.

Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile

и такое почти каждый день
ночью
anis
 
Повідомлень: 1655
З нами з: 22.11.15
Подякував: 80 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 01:19

  anis написав:Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.

Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile

и такое почти каждый день
ночью


уже работает
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Повідомлень: 35677
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Подякували: 5666 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:09

  demichh написав:а где "новый пиптык" расположен ?

demichh, доброе утро. Раздел «Платежи и Переводы» - «Клиенту Альфа-Банка» - «Пополнение счета on-line».
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:18

  v57 написав:Alfa_Bank
ну сбой так сбой
сумму деп вернули на карту
гут
а %% за полмесяца или др. компенсация за этот сбой?

v57, доброе утро. Ответила в ЛС.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5672
З нами з: 18.02.13
Подякував: 46 раз.
Подякували: 448 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:49

Re: Альфа-Банк

Stringer написав:
  cdj2 написав:
demichh написав:Так что , если в кредитке нажать "Пополнить карту" то проведеться по счету уже день в день?
Нет, но в МАБе есть новый пиптык для проводки день в день. Работает с текущего или дебетки.

Пополнение счета онлайн?
Да
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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