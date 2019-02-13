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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 00:12
а где "новый пиптык" расположен ?
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demichh
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Додано: Чет 14 лют, 2019 00:35
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile
и такое почти каждый день
ночью
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anis
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Додано: Чет 14 лют, 2019 01:19
anis написав:
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile
и такое почти каждый день
ночью
уже работает
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:09
demichh написав:
а где "новый пиптык" расположен ?
demichh, доброе утро. Раздел «Платежи и Переводы» - «Клиенту Альфа-Банка» - «Пополнение счета on-line».
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:18
v57 написав:Alfa_Bank
ну сбой так сбой
сумму деп вернули на карту
гут
а %% за полмесяца или др. компенсация за этот сбой?
v57, доброе утро. Ответила в ЛС.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:49
Stringer написав: cdj2 написав:
demichh написав:Так что , если в кредитке нажать "Пополнить карту" то проведеться по счету уже день в день?
Нет, но в МАБе есть новый пиптык для проводки день в день. Работает с текущего или дебетки.
Пополнение счета онлайн?
Да
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Сер 13 лют, 2019 23:09
cdj2
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