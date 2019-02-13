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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 00:12
а где "новый пиптык" расположен ?
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demichh
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Додано: Чет 14 лют, 2019 00:35
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
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Alfa-Mobile
и такое почти каждый день
ночью
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anis
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Додано: Чет 14 лют, 2019 01:19
anis написав:
Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен.
Пожалуйста, воспользуйтесь мобильным приложением
Alfa-Mobile
и такое почти каждый день
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уже работает
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:09
demichh написав:
а где "новый пиптык" расположен ?
demichh, доброе утро. Раздел «Платежи и Переводы» - «Клиенту Альфа-Банка» - «Пополнение счета on-line».
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:18
v57 написав:Alfa_Bank
ну сбой так сбой
сумму деп вернули на карту
гут
а %% за полмесяца или др. компенсация за этот сбой?
v57, доброе утро. Ответила в ЛС.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 14 лют, 2019 08:49
Stringer написав: cdj2 написав:
demichh написав:Так что , если в кредитке нажать "Пополнить карту" то проведеться по счету уже день в день?
Нет, но в МАБе есть новый пиптык для проводки день в день. Работает с текущего или дебетки.
Пополнение счета онлайн?
Да
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Чет 14 лют, 2019 09:27
Alfa_Bank написав: v57 написав:Alfa_Bank
ну сбой так сбой
сумму деп вернули на карту
гут
а %% за полмесяца или др. компенсация за этот сбой?
v57, доброе утро. Ответила в ЛС.
читал
для компенсации нет причин
предложите вашам маркетологам идею-
за несколько дней до окончания депозита возвращать тело без %% на карту по причине технического СБОЯ
хороший заработок будет
ладно
кричать украли, нарушаете, встретимся в суде, обнуляю счета
я не буду
да, а мое ноу-хау предложите
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v57
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Додано: Чет 14 лют, 2019 09:29
cdj2 написав:
в МАБе есть новый пиптык для проводки день в день. Работает с текущего или дебетки.
Так всё-таки: как лучше гасить кредитку с дебетки ?
СЭПом с дебетки или через новый пиптык ?
Или без разницы ?
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mustbe
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Додано: Чет 14 лют, 2019 09:50
mustbe написав: cdj2 написав:
в МАБе есть новый пиптык для проводки день в день. Работает с текущего или дебетки.
Так всё-таки: как лучше гасить кредитку с дебетки ?
СЭПом с дебетки или через новый пиптык ?
Или без разницы ?
Пиптик онлайн, но не имеет возможности шаблонизации.
Внутрибанк 10-14-17, но даёт возможность задать шаблон и в дальнейшем платить по нему.
Вам виднее, что для вас комфортнее.
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curiousobro
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Додано: Чет 14 лют, 2019 09:59
А как погасить 5 копеек процентов?
Рассрочки все кончились.
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wig
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Banki
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