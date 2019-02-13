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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:10
wig написав:
А как погасить 5 копеек процентов?
Рассрочки все кончились.
пополнить на 1(5),05грн, а 1(5)грн потратить на Волю(моб.тлф)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:11
vollena71 написав: wig написав:
А как погасить 5 копеек процентов?
Рассрочки все кончились.
пополнить на 1(5),05грн, а 1(5)грн потратить на Волю(моб.тлф)
А если снять в пятницу 100, а в понедельник закинуть 100,05?
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wig
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:17
wig написав: vollena71 написав: wig написав:
А как погасить 5 копеек процентов?
Рассрочки все кончились.
пополнить на 1(5),05грн, а 1(5)грн потратить на Волю(моб.тлф)
А если снять в пятницу 100, а в понедельник закинуть 100,05?
Если Готивочка, Еко или Коннект, то пуркуа бы и не па. На других - не снять, а потратить в торговой сети
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:29
Эх!
А как удобно было б воспользоваться новой пимпочкой, и перевести 5 коп. без извращений!
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wig
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Banki
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