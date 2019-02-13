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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6767676867696770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:10

  wig написав:А как погасить 5 копеек процентов?
Рассрочки все кончились.

пополнить на 1(5),05грн, а 1(5)грн потратить на Волю(моб.тлф)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:11

  vollena71 написав:
  wig написав:А как погасить 5 копеек процентов?
Рассрочки все кончились.

пополнить на 1(5),05грн, а 1(5)грн потратить на Волю(моб.тлф)

А если снять в пятницу 100, а в понедельник закинуть 100,05?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:17

  wig написав:
  vollena71 написав:
  wig написав:А как погасить 5 копеек процентов?
Рассрочки все кончились.

пополнить на 1(5),05грн, а 1(5)грн потратить на Волю(моб.тлф)

А если снять в пятницу 100, а в понедельник закинуть 100,05?

Если Готивочка, Еко или Коннект, то пуркуа бы и не па. На других - не снять, а потратить в торговой сети
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:29

Эх!
А как удобно было б воспользоваться новой пимпочкой, и перевести 5 коп. без извращений!
wig
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:26

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:MASolomko, информацию передам, надеюсь, скоро заработает (ремонтные работы запланированы на сегодня).
Благодарю.
Банкомат А2409898 сегодня до обеда привели в "чувство". Работает :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:29

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:MASolomko, информацию передам, надеюсь, скоро заработает (ремонтные работы запланированы на сегодня).
Благодарю.
Банкомат А2409898 сегодня до обеда привели в "чувство". Работает :D

MASolomko, добрый день. Прекрасная новость :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:55

  wig написав:А как погасить 5 копеек процентов?
Рассрочки все кончились.

Как-то учёбы ради :wink: , я погасила сэпом из прокредита сумму в 2 копы. Немец по этому поводу скромно промолчал :lol:
Кассандра
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  #<1 ... 6767676867696770
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