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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6768676967706771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:10

  ol_zy написав:Хм. В веб МАБе пытался пополнить счет для погашения кредиткаи перевод клиенту Альфы по счету на 2620... И получил в ответ
Платіж не дозволений правилами платежів
Неможливо визначити валюту платежу

Это теперь надо онлайн выбирать там сразу будет или по регламенту? Или только СЭПом?
Вроде в начале месяца переводил и все Ок было.

ol_zy, добрый день. Если ошибка повториться, прошу вас сделать скрин, указать время платежа, счет отправитель / получатель. Посмотрим что не так.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5674
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:20

Я 12.02 пополнял свою кредитки с ультры по номеру счета (2620***) клиенту банка. Перевел около 23.00, около 11 часов на след. день деньги были на счету.
demichh
 
Повідомлень: 1972
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:25

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Хм. В веб МАБе пытался пополнить счет для погашения кредиткаи перевод клиенту Альфы по счету на 2620... И получил в ответ
Платіж не дозволений правилами платежів
Неможливо визначити валюту платежу

Это теперь надо онлайн выбирать там сразу будет или по регламенту? Или только СЭПом?
Вроде в начале месяца переводил и все Ок было.

ol_zy, добрый день. Если ошибка повториться, прошу вас сделать скрин, указать время платежа, счет отправитель / получатель. Посмотрим что не так.

Сейчас прошло нормально. Спасибо.
ol_zy
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Повідомлень: 4879
З нами з: 20.01.15
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  #<1 ... 6768676967706771
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