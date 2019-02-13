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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:10
ol_zy написав:
Хм. В веб МАБе пытался пополнить счет для погашения кредиткаи перевод клиенту Альфы по счету на 2620... И получил в ответ
Платіж не дозволений правилами платежів
Неможливо визначити валюту платежу
Это теперь надо онлайн выбирать там сразу будет или по регламенту? Или только СЭПом?
Вроде в начале месяца переводил и все Ок было.
ol_zy, добрый день. Если ошибка повториться, прошу вас сделать скрин, указать время платежа, счет отправитель / получатель. Посмотрим что не так.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:20
Я 12.02 пополнял свою кредитки с ультры по номеру счета (2620***) клиенту банка. Перевел около 23.00, около 11 часов на след. день деньги были на счету.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:25
Alfa_Bank написав: ol_zy написав:
Хм. В веб МАБе пытался пополнить счет для погашения кредиткаи перевод клиенту Альфы по счету на 2620... И получил в ответ
Платіж не дозволений правилами платежів
Неможливо визначити валюту платежу
Это теперь надо онлайн выбирать там сразу будет или по регламенту? Или только СЭПом?
Вроде в начале месяца переводил и все Ок было.
ol_zy, добрый день. Если ошибка повториться, прошу вас сделать скрин, указать время платежа, счет отправитель / получатель. Посмотрим что не так.
Сейчас прошло нормально. Спасибо.
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ol_zy
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