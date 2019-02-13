Alfa_Bank Уважаемый представитель! Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка. Почему? Спасибо за ответ.
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Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка. Почему? Спасибо за ответ.
Annet_, добрый день. Повышенные бонусы на данную покупку, согласно условий, будут начислены 28.02.2019.
Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка. Почему? Спасибо за ответ.
Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка. Почему? Спасибо за ответ.
Читайте условия. Там написано что повышенные бонусы будут начислены до 28.02.2019
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 14 лют, 2019 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка. Почему? Спасибо за ответ.
Читайте условия. Там написано что повішенніе бонусі будут начислені до 29.02.2019
А в этом месяце есть 29 февраля? В "Условиях" вообще-то написано 28. Я же изначально прочла только то, что пришло на Вайбер. Официальному представителю спасибо за, как обычно, вежливый и оперативный ответ, данный выше!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо-код: DNVFS7A