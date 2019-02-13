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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6768676967706771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:10

  ol_zy написав:Хм. В веб МАБе пытался пополнить счет для погашения кредиткаи перевод клиенту Альфы по счету на 2620... И получил в ответ
Платіж не дозволений правилами платежів
Неможливо визначити валюту платежу

Это теперь надо онлайн выбирать там сразу будет или по регламенту? Или только СЭПом?
Вроде в начале месяца переводил и все Ок было.

ol_zy, добрый день. Если ошибка повториться, прошу вас сделать скрин, указать время платежа, счет отправитель / получатель. Посмотрим что не так.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:20

Я 12.02 пополнял свою кредитки с ультры по номеру счета (2620***) клиенту банка. Перевел около 23.00, около 11 часов на след. день деньги были на счету.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:25

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Хм. В веб МАБе пытался пополнить счет для погашения кредиткаи перевод клиенту Альфы по счету на 2620... И получил в ответ
Платіж не дозволений правилами платежів
Неможливо визначити валюту платежу

Это теперь надо онлайн выбирать там сразу будет или по регламенту? Или только СЭПом?
Вроде в начале месяца переводил и все Ок было.

ol_zy, добрый день. Если ошибка повториться, прошу вас сделать скрин, указать время платежа, счет отправитель / получатель. Посмотрим что не так.

Сейчас прошло нормально. Спасибо.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:48

"повышенные" бонусы 14 февраля

Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка.
Почему?
Спасибо за ответ.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:56

  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка.
Почему?
Спасибо за ответ.

Annet_, добрый день. Повышенные бонусы на данную покупку, согласно условий, будут начислены 28.02.2019.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:57

  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка.
Почему?
Спасибо за ответ.

Потому что нельзя просто так взять и начислить
Зарахування акційних бонусів відбудеться 28 лютого 2019 року за умови обраних підвищених категорій на лютий.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:57

  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка.
Почему?
Спасибо за ответ.

Читайте условия. Там написано что повышенные бонусы будут начислены до 28.02.2019
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 14 лют, 2019 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:04

  Flamingo написав:
  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка.
Почему?
Спасибо за ответ.

Читайте условия. Там написано что повішенніе бонусі будут начислені до 29.02.2019

А в этом месяце есть 29 февраля? :D
В "Условиях" вообще-то написано 28.
Я же изначально прочла только то, что пришло на Вайбер. Официальному представителю спасибо за, как обычно, вежливый и оперативный ответ, данный выше!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:15

Re: Альфа-Банк

  Annet_ написав:А в этом месяце есть 29 февраля?
Извините оЧепЯтка. Но условия читать таки надо ;)
Flamingo
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