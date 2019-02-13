Додано: Чет 14 лют, 2019 14:48

Alfa_Bank

Уважаемый представитель!

Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка.

Почему?

Спасибо за ответ.

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