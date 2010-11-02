RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6769677067716772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:25

  Annet_ написав:
  Flamingo написав:
  Annet_ написав:А в этом месяце есть 29 февраля?
Извините оЧепЯтка. Но условия читать таки надо ;)

Согласна :)
Но на случай не прочтения есть "добрый гений" - официальный представитель! :wink:

Annet_, спасибо, всегда рада помочь :D
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5677
З нами з: 18.02.13
Подякував: 46 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:11

  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка.
Почему?
Спасибо за ответ.


Оказывается надо было на февраль выбрать эти категории, если выбрали другие, то и повышенного бонуса не будет.

В условиях сказано: "Зарахування акційних бонусів відбудеться 28 лютого 2019 року за умови обраних підвищених категорій на лютий."
renegade
 
Повідомлень: 99
З нами з: 22.08.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:16

Re: Альфа-Банк

Мені написали, що підвищені будуть 28 лютого.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8106
З нами з: 15.04.09
Подякував: 408 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:16

  renegade написав:
  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка.
Почему?
Спасибо за ответ.


Оказывается надо было на февраль выбрать эти категории, если выбрали другие, то и повышенного бонуса не будет.

В условиях сказано: "Зарахування акційних бонусів відбудеться 28 лютого 2019 року за умови обраних підвищених категорій на лютий."

renegade, добрый день. Надо просто выбрать любые категории супербонусов в феврале. И тогда по акционным МСС за покупки 14.02.2019 будут 28.02.2019 будут зачислены подарочные бонусы.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5677
З нами з: 18.02.13
Подякував: 46 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:50

Re: Альфа-Банк

Будьте добры, подскажите, за последний месяц были изменения в тарифах по пакету Ультра? В ближайшем будущем не намечаются?
Большое спасибо.
Востаннє редагувалось freelanc в Чет 14 лют, 2019 16:51, всього редагувалось 1 раз.
freelanc
 
Повідомлень: 19
З нами з: 04.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:50

Re: Альфа-Банк

demichh написав:Я 12.02 пополнял свою кредитки с ультры по номеру счета (2620***) клиенту банка. Перевел около 23.00, около 11 часов на след. день деньги были на счету.
А через волшебный пиптык были б в 9:30. И да. Сейчас эта кнопка с 22:45 до 1:00 идёт спать. Хоть лично мне нравился её прошлый алгоритм - до 22:45 всё ок, после зависание до утра в статусе "подтверждён" и выполнение ровно в 9 утра.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2852
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6769677067716772
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Anadonta, freelanc, J, kostya77, sens, slasva, Кочевник і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3389, 3390, 3391
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33907 4177009
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 16:28
pavyak
Банк Глобус 1 ... 453, 454, 455
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4549 620575
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 16:14
Goodman
А-Банк 1 ... 1162, 1163, 1164
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11630 1688795
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 14:23
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67716)
14.02.2019 16:50
Рынок ОВГЗ (547)
14.02.2019 16:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.