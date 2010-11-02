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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:25
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:11
Оказывается надо было на февраль выбрать эти категории, если выбрали другие, то и повышенного бонуса не будет.
В условиях сказано: "Зарахування акційних бонусів відбудеться 28 лютого 2019 року за умови обраних підвищених категорій на лютий."
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:16
Re: Альфа-Банк
Мені написали, що підвищені будуть 28 лютого.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:16
renegade, добрый день. Надо просто выбрать любые категории супербонусов в феврале. И тогда по акционным МСС за покупки 14.02.2019 будут 28.02.2019 будут зачислены подарочные бонусы.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:50
Re: Альфа-Банк
Будьте добры, подскажите, за последний месяц были изменения в тарифах по пакету Ультра? В ближайшем будущем не намечаются?
Большое спасибо.
Востаннє редагувалось freelanc в Чет 14 лют, 2019 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:50
Re: Альфа-Банк
А через волшебный пиптык были б в 9:30. И да. Сейчас эта кнопка с 22:45 до 1:00 идёт спать. Хоть лично мне нравился её прошлый алгоритм - до 22:45 всё ок, после зависание до утра в статусе "подтверждён" и выполнение ровно в 9 утра.
Свинорыл 80lvl
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