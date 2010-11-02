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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:11
Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка.
Почему?
Спасибо за ответ.
Оказывается надо было на февраль выбрать эти категории, если выбрали другие, то и повышенного бонуса не будет.
В условиях сказано: "Зарахування акційних бонусів відбудеться 28 лютого 2019 року за умови обраних підвищених категорій на лютий."
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renegade
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:16
Мені написали, що підвищені будуть 28 лютого.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:16
renegade написав: Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка.
Почему?
Спасибо за ответ.
Оказывается надо было на февраль выбрать эти категории, если выбрали другие, то и повышенного бонуса не будет.
В условиях сказано: "Зарахування акційних бонусів відбудеться 28 лютого 2019 року за умови обраних підвищених категорій на лютий."
renegade, добрый день. Надо просто выбрать любые категории супербонусов в феврале. И тогда по акционным МСС за покупки 14.02.2019 будут 28.02.2019 будут зачислены подарочные бонусы.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:50
Будьте добры, подскажите, за последний месяц были изменения в тарифах по пакету Ультра? В ближайшем будущем не намечаются?
Большое спасибо.
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freelanc
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:50
demichh написав:Я 12.02 пополнял свою кредитки с ультры по номеру счета (2620***) клиенту банка. Перевел около 23.00, около 11 часов на след. день деньги были на счету.
А через волшебный пиптык были б в 9:30. И да. Сейчас эта кнопка с 22:45 до 1:00 идёт спать. Хоть лично мне нравился её прошлый алгоритм - до 22:45 всё ок, после зависание до утра в статусе "подтверждён" и выполнение ровно в 9 утра.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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