Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка. Почему? Спасибо за ответ.
Оказывается надо было на февраль выбрать эти категории, если выбрали другие, то и повышенного бонуса не будет.
В условиях сказано: "Зарахування акційних бонусів відбудеться 28 лютого 2019 року за умови обраних підвищених категорій на лютий."
Annet_ написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель! Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка. Почему? Спасибо за ответ.
Оказывается надо было на февраль выбрать эти категории, если выбрали другие, то и повышенного бонуса не будет.
В условиях сказано: "Зарахування акційних бонусів відбудеться 28 лютого 2019 року за умови обраних підвищених категорій на лютий."
renegade, добрый день. Надо просто выбрать любые категории супербонусов в феврале. И тогда по акционным МСС за покупки 14.02.2019 будут 28.02.2019 будут зачислены подарочные бонусы.
demichh написав:Я 12.02 пополнял свою кредитки с ультры по номеру счета (2620***) клиенту банка. Перевел около 23.00, около 11 часов на след. день деньги были на счету.
А через волшебный пиптык были б в 9:30. И да. Сейчас эта кнопка с 22:45 до 1:00 идёт спать. Хоть лично мне нравился её прошлый алгоритм - до 22:45 всё ок, после зависание до утра в статусе "подтверждён" и выполнение ровно в 9 утра.
cdj2 написав:в МАБе есть новый пиптык для проводки день в день. Работает с текущего или дебетки.
Так всё-таки: как лучше гасить кредитку с дебетки ? СЭПом с дебетки или через новый пиптык ? Или без разницы ?
СЭП до 17, пиптык до 19. Вывод очевиден.
через ощадный тоже до 19. и никаких номеров счетов в голове держать и писать не нужно. это если свою кредитку гасиш. как по мне то удобнее. особенно в момент смены счетов было удобно так абсолютно все равно было какой номер счета.