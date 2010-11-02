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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6770677167726773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:37

  Scotch написав:Так что получается, в МАБе на обычном компьютере частично есть обмен валют в одну сторону,то есть можно продать доллар за гривну,а купить его нельзя,так?

Так.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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не мєліть єрундою
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:43

  greenozon написав:не мєліть єрундою

:)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27710
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:52

Господа, напомните,
если сегодня (сейчас) оплатить(по договору Воля) в МАБе кредиткой за интернет , завтра спишет по 2620?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:53

  Banki написав:Господа, напомните,
если сегодня (сейчас) оплатить(по договору Воля) в МАБе кредиткой за интернет , завтра спишет по 2620?


да (ну смотря когда сегодня) до 20:00 думаю точно спишет завтра
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:55

  IMPRINTER написав:
  Banki написав:Господа, напомните,
если сегодня (сейчас) оплатить(по договору Воля) в МАБе кредиткой за интернет , завтра спишет по 2620?


да (ну смотря когда сегодня) до 20:00 думаю точно спишет завтра

Спасибо, отправил :wink:
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 538
З нами з: 07.05.13
Подякував: 22 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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  #<1 ... 6770677167726773
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