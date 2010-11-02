Так.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:37
Так.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:41
не мєліть єрундою
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:43
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:52
Господа, напомните,
если сегодня (сейчас) оплатить(по договору Воля) в МАБе кредиткой за интернет , завтра спишет по 2620?
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:53
да (ну смотря когда сегодня) до 20:00 думаю точно спишет завтра
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:55
Спасибо, отправил
Одна бджола мало меду наносить...
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