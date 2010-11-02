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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:37
Scotch написав:
Так что получается, в МАБе на обычном компьютере частично есть обмен валют в одну сторону,то есть можно продать доллар за гривну,а купить его нельзя,так?
Так.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:41
не мєліть єрундою
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greenozon
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:43
greenozon написав:
не мєліть єрундою
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:52
Господа, напомните,
если сегодня (сейчас) оплатить(по договору Воля) в МАБе кредиткой за интернет , завтра спишет по 2620?
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:53
Banki написав:
Господа, напомните,
если сегодня (сейчас) оплатить(по договору Воля) в МАБе кредиткой за интернет , завтра спишет по 2620?
да (ну смотря когда сегодня) до 20:00 думаю точно спишет завтра
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IMPRINTER
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:55
IMPRINTER написав: Banki написав:
Господа, напомните,
если сегодня (сейчас) оплатить(по договору Воля) в МАБе кредиткой за интернет , завтра спишет по 2620?
да (ну смотря когда сегодня) до 20:00 думаю точно спишет завтра
Спасибо, отправил
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: Чет 14 лют, 2019 22:57
Alfa_Bank написав: Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка.
Почему?
Спасибо за ответ.
Annet_, добрый день. Повышенные бонусы на данную покупку, согласно условий, будут начислены 28.02.2019.
А МСС:5814 это кондитерские или кафе и рестораны?
Востаннє редагувалось Ratatui
в Чет 14 лют, 2019 23:03, всього редагувалось 1 раз.
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Ratatui
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Додано: Чет 14 лют, 2019 23:03
Ratatui написав: Alfa_Bank написав: Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Совершила сегодня покупку в фирменном магазине "Рошен", бонусы начислились, как обычно (0,5%), а не х40, как обещалось в рекламе Вашего Банка.
Почему?
Спасибо за ответ.
Annet_, добрый день. Повышенные бонусы на данную покупку, согласно условий, будут начислены 28.02.2019.
А МСС:5814 под праздничные бонусы подпадает?
Да. 10% грязными
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Flamingo
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Додано: Чет 14 лют, 2019 23:27
Спасибо тем, кто уже спросил насчет начисления "праздничных орехов".
А я только хотел спросить, почему по МСС 5814 вместо 10% грязными получилось всего 0,5%? Но на вопрос уже ответили выше, поэтому скромно жду 28.02. и благодарю всех отвечавших
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Додано: Чет 14 лют, 2019 23:52
Неплохо сегодня покушал орешков.
Скупился в спортмагазине и погасил орешками стоимость 30 литров дизеля.
Нормальная такая программа.
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Олег1964
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