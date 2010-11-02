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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 01:01
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что если перейти с комфорта на Ультру, можно только одну карту дополнительно получить бесплатно (на пример в долларах), а если нужна евровая еще, то это только за 300 грн. ?
Сейчас у меня комфорт и платная допка в долларах, можно ли перейти в Ультру оставив существующую допку и получить новые гривнивую и евровую карты бесплатно?
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Alexey_k9
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:09
Alexey_k9 написав:
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что если перейти с комфорта на Ультру, можно только одну карту дополнительно получить бесплатно (на пример в долларах), а если нужна евровая еще, то это только за 300 грн. ?
Сейчас у меня комфорт и платная допка в долларах, можно ли перейти в Ультру оставив существующую допку и получить новые гривнивую и евровую карты бесплатно?
Alexey_k9, доброе утро. В Пакете Ультра 1 бесплатная карта, остальные, выше лимита– 300 грн. При перевыпуске со сменой пакета, дополнительную карту так же нужно перевыпускать. В связи с чем, у вас будет основная бесплатная гривневая, 1-я бесплатная дополнительная долларовая. А вот если хотите карту в евро, это уже будет платно, поскольку она 2-я и выше лимита.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:26
С появлением онлайн-обмена валют в "Альфе" появился еще один, но для меня лично очень веский, повод перейти обратно из "Ультры" в "Платинум блэк". Ради карты в евро.
Жду, как только ФГВФЛ поднимет планку до 250к хотя бы - так сразу и занесу. Поднимет больше, занесу больше. Хочу карту в евро, но бесплатно.
Играться в 12 операций каждый месяц по дебетной карте - не хочу
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