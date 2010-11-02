RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6772677367746775>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 01:01

Ультра

Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что если перейти с комфорта на Ультру, можно только одну карту дополнительно получить бесплатно (на пример в долларах), а если нужна евровая еще, то это только за 300 грн. ?
Сейчас у меня комфорт и платная допка в долларах, можно ли перейти в Ультру оставив существующую допку и получить новые гривнивую и евровую карты бесплатно?
Alexey_k9
 
Повідомлень: 76
З нами з: 06.08.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:09

  Alexey_k9 написав:Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что если перейти с комфорта на Ультру, можно только одну карту дополнительно получить бесплатно (на пример в долларах), а если нужна евровая еще, то это только за 300 грн. ?
Сейчас у меня комфорт и платная допка в долларах, можно ли перейти в Ультру оставив существующую допку и получить новые гривнивую и евровую карты бесплатно?

Alexey_k9, доброе утро. В Пакете Ультра 1 бесплатная карта, остальные, выше лимита– 300 грн. При перевыпуске со сменой пакета, дополнительную карту так же нужно перевыпускать. В связи с чем, у вас будет основная бесплатная гривневая, 1-я бесплатная дополнительная долларовая. А вот если хотите карту в евро, это уже будет платно, поскольку она 2-я и выше лимита.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5679
З нами з: 18.02.13
Подякував: 46 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:26

С появлением онлайн-обмена валют в "Альфе" появился еще один, но для меня лично очень веский, повод перейти обратно из "Ультры" в "Платинум блэк". Ради карты в евро.

Жду, как только ФГВФЛ поднимет планку до 250к хотя бы - так сразу и занесу. Поднимет больше, занесу больше. Хочу карту в евро, но бесплатно.
Играться в 12 операций каждый месяц по дебетной карте - не хочу :)
Искатель
 
Повідомлень: 2249
З нами з: 22.02.16
Подякував: 321 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:40

  Искатель написав:С появлением онлайн-обмена валют в "Альфе" появился еще один, но для меня лично очень веский, повод перейти обратно из "Ультры" в "Платинум блэк". Ради карты в евро.

Жду, как только ФГВФЛ поднимет планку до 250к хотя бы - так сразу и занесу. Поднимет больше, занесу больше. Хочу карту в евро, но бесплатно.
Играться в 12 операций каждый месяц по дебетной карте - не хочу :)

Бесплатно по любэ не получится. С прошлого года, когда "Блэки" стали давать право входа по ЛаунжКэй - открытие новых - платное.
Кроме того мне кажется, что как только примут закон повышающий гаранированную сумму депо - так Аллюсик сразу повысит и лимиты бесплатности "Блэка". Ведь не зря они установили именно 250 к. Хотя до этого было ниже 200. Без труда они могли оставить старый уровень и не повышать его до 250 кажется в 2017. Но они сознательно пошли на установление планки за "границей" фонда. Ведь люди, которые готовы рисковать не держат ровно 250 к. Они держат больше!!! Порой намного больше. Они и нужны Аллюсику как клиенты. Им и "Блэк" без абонки. Они и при повышении суммы гарантирования и повышения бесплатности Блэка - тоже останутся клиентами. А тот кто держит 199 к с учетом процентов, и при повышении фонда по прежнему не занесет выше фонда, скорее всего как клиенты Блэка Алле интересны только когда они делают много оплат дебетками
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1437
З нами з: 20.03.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:02

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:
mustbe написав:[quote="4581821:cdj2"]в МАБе есть новый пиптык для проводки день в день. Работает с текущего или дебетки.

Так всё-таки: как лучше гасить кредитку с дебетки ?
СЭПом с дебетки или через новый пиптык ?
Или без разницы ?
СЭП до 17, пиптык до 19. Вывод очевиден.

через ощадный никаких номеров счетов в голове держать и писать не нужно. это если свою кредитку гасиш. как по мне то удобнее. особенно в момент смены счетов было удобно так абсолютно все равно было какой номер счета.[/quote]На сбере ставка ниже. А загонять на него, чтобы потом с него слить... Для меня это лишний геморрой.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2855
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:03

Re: Альфа-Банк

Scotch написав:Так что получается, в МАБе на обычном компьютере частично есть обмен валют в одну сторону,то есть можно продать доллар за гривну,а купить его нельзя,так?
В МАБе курс хуже. Ибо комиссия 1%
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2855
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:05

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:С появлением онлайн-обмена валют в "Альфе" появился еще один, но для меня лично очень веский, повод перейти обратно из "Ультры" в "Платинум блэк". Ради карты в евро.

Жду, как только ФГВФЛ поднимет планку до 250к хотя бы - так сразу и занесу. Поднимет больше, занесу больше. Хочу карту в евро, но бесплатно.
Играться в 12 операций каждый месяц по дебетной карте - не хочу :)
А чем текущий не нравится? Или морозить валюту на 14 дней неохота?
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2855
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:33

  cdj2 написав:А чем текущий не нравится? Или морозить валюту на 14 дней неохота?



По моему текущий счёт (при снятии с него) у Аллы платный((( :roll:
skorpi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 494
З нами з: 28.07.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:39

E-mail при каждом входе.

Доброго утра форумчане.

Помогите найти в настройках у Аллы, где можно отключить функцию информирования на мой e-mail сообщения о входе в Альфа банк (мобильное приложение и ВЭБ версия). Рылся в настройках и не смог найти как отключить эту услугу? :shock:
skorpi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 494
З нами з: 28.07.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:39

Re: Альфа-Банк

skorpi написав:
  cdj2 написав:А чем текущий не нравится? Или морозить валюту на 14 дней неохота?



По моему текущий счёт (при снятии с него) у Аллы платный((( :roll:
Платный 1%. Но вывод на Сбер. депозиты бесплатно. Через 14 дней можно бесплатно снять.
lel
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 10.12.13
Подякував: 883 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6772677367746775>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, skorpi, slasva, vitaliy1111, Искатель і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 454, 455, 456
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4553 621121
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 10:10
ol_zy
А-Банк 1 ... 1162, 1163, 1164
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11635 1689634
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 07:35
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3391, 3392, 3393
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33922 4178121
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 07:02
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (446)
15.02.2019 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.