|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 01:01
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что если перейти с комфорта на Ультру, можно только одну карту дополнительно получить бесплатно (на пример в долларах), а если нужна евровая еще, то это только за 300 грн. ?
Сейчас у меня комфорт и платная допка в долларах, можно ли перейти в Ультру оставив существующую допку и получить новые гривнивую и евровую карты бесплатно?
-
Alexey_k9
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 06.08.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:09
Alexey_k9 написав:
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, что если перейти с комфорта на Ультру, можно только одну карту дополнительно получить бесплатно (на пример в долларах), а если нужна евровая еще, то это только за 300 грн. ?
Сейчас у меня комфорт и платная допка в долларах, можно ли перейти в Ультру оставив существующую допку и получить новые гривнивую и евровую карты бесплатно?
Alexey_k9, доброе утро. В Пакете Ультра 1 бесплатная карта, остальные, выше лимита– 300 грн. При перевыпуске со сменой пакета, дополнительную карту так же нужно перевыпускать. В связи с чем, у вас будет основная бесплатная гривневая, 1-я бесплатная дополнительная долларовая. А вот если хотите карту в евро, это уже будет платно, поскольку она 2-я и выше лимита.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5679
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 448 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:26
С появлением онлайн-обмена валют в "Альфе" появился еще один, но для меня лично очень веский, повод перейти обратно из "Ультры" в "Платинум блэк". Ради карты в евро.
Жду, как только ФГВФЛ поднимет планку до 250к хотя бы - так сразу и занесу. Поднимет больше, занесу больше. Хочу карту в евро, но бесплатно.
Играться в 12 операций каждый месяц по дебетной карте - не хочу
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 2249
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 321 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:40
Искатель написав:
С появлением онлайн-обмена валют в "Альфе" появился еще один, но для меня лично очень веский, повод перейти обратно из "Ультры" в "Платинум блэк". Ради карты в евро.
Жду, как только ФГВФЛ поднимет планку до 250к хотя бы - так сразу и занесу. Поднимет больше, занесу больше. Хочу карту в евро, но бесплатно.
Играться в 12 операций каждый месяц по дебетной карте - не хочу
Бесплатно по любэ не получится. С прошлого года, когда "Блэки" стали давать право входа по ЛаунжКэй - открытие новых - платное.
Кроме того мне кажется, что как только примут закон повышающий гаранированную сумму депо - так Аллюсик сразу повысит и лимиты бесплатности "Блэка". Ведь не зря они установили именно 250 к. Хотя до этого было ниже 200. Без труда они могли оставить старый уровень и не повышать его до 250 кажется в 2017. Но они сознательно пошли на установление планки за "границей" фонда. Ведь люди, которые готовы рисковать не держат ровно 250 к. Они держат больше!!! Порой намного больше. Они и нужны Аллюсику как клиенты. Им и "Блэк" без абонки. Они и при повышении суммы гарантирования и повышения бесплатности Блэка - тоже останутся клиентами. А тот кто держит 199 к с учетом процентов, и при повышении фонда по прежнему не занесет выше фонда, скорее всего как клиенты Блэка Алле интересны только когда они делают много оплат дебетками
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 1437
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:02
mephala написав: cdj2 написав:
mustbe написав:[quote="4581821:cdj2"]в МАБе есть новый пиптык для проводки день в день. Работает с текущего или дебетки.
Так всё-таки: как лучше гасить кредитку с дебетки ?
СЭПом с дебетки или через новый пиптык ?
Или без разницы ?
СЭП до 17, пиптык до 19. Вывод очевиден.
через ощадный никаких номеров счетов в голове держать и писать не нужно. это если свою кредитку гасиш. как по мне то удобнее. особенно в момент смены счетов было удобно так абсолютно все равно было какой номер счета.[/quote]На сбере ставка ниже. А загонять на него, чтобы потом с него слить... Для меня это лишний геморрой.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2855
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:03
Scotch написав:Так что получается, в МАБе на обычном компьютере частично есть обмен валют в одну сторону,то есть можно продать доллар за гривну,а купить его нельзя,так?
В МАБе курс хуже. Ибо комиссия 1%
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2855
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:05
Искатель написав:
С появлением онлайн-обмена валют в "Альфе" появился еще один, но для меня лично очень веский, повод перейти обратно из "Ультры" в "Платинум блэк". Ради карты в евро.
Жду, как только ФГВФЛ поднимет планку до 250к хотя бы - так сразу и занесу. Поднимет больше, занесу больше. Хочу карту в евро, но бесплатно.
Играться в 12 операций каждый месяц по дебетной карте - не хочу
А чем текущий не нравится? Или морозить валюту на 14 дней неохота?
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2855
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:39
Доброго утра форумчане.
Помогите найти в настройках у Аллы, где можно отключить функцию информирования на мой e-mail сообщения о входе в Альфа банк (мобильное приложение и ВЭБ версия). Рылся в настройках и не смог найти как отключить эту услугу?
-
skorpi
-
-
- Повідомлень: 494
- З нами з: 28.07.11
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:39
skorpi написав: cdj2 написав:
А чем текущий не нравится? Или морозить валюту на 14 дней неохота?
По моему текущий счёт (при снятии с него) у Аллы платный(((
Платный 1%. Но вывод на Сбер. депозиты бесплатно. Через 14 дней можно бесплатно снять.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1984
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 883 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4553
|621120
|
П'ят 15 лют, 2019 10:10
ol_zy
|
|11635
|1689633
|
|
|33922
|4178121
|
П'ят 15 лют, 2019 07:02
sens
|