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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6772677367746775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:48

Пополнение через пиптык прошло не онлайн, а через 20 минут после операции
Востаннє редагувалось mustbe в П'ят 15 лют, 2019 09:58, всього редагувалось 1 раз.
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:50

  skorpi написав:где можно отключить функцию информирования на мой e-mail сообщения о входе в Альфа банк

Нигде.
Эта хрень никак не отключается
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:51

  skorpi написав:Доброго утра форумчане.

Помогите найти в настройках у Аллы, где можно отключить функцию информирования на мой e-mail сообщения о входе в Альфа банк (мобильное приложение и ВЭБ версия). Рылся в настройках и не смог найти как отключить эту услугу? :shock:


Поместите адрес альфы в черный список. Я только так смог "отключить"!
pfauter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:52

  Flamingo написав:
  Искатель написав:С появлением онлайн-обмена валют в "Альфе" появился еще один, но для меня лично очень веский, повод перейти обратно из "Ультры" в "Платинум блэк". Ради карты в евро.

Жду, как только ФГВФЛ поднимет планку до 250к хотя бы - так сразу и занесу. Поднимет больше, занесу больше. Хочу карту в евро, но бесплатно.
Играться в 12 операций каждый месяц по дебетной карте - не хочу :)

Бесплатно по любэ не получится. С прошлого года, когда "Блэки" стали давать право входа по ЛаунжКэй - открытие новых - платное.
Кроме того мне кажется, что как только примут закон повышающий гаранированную сумму депо - так Аллюсик сразу повысит и лимиты бесплатности "Блэка". Ведь не зря они установили именно 250 к. Хотя до этого было ниже 200. Без труда они могли оставить старый уровень и не повышать его до 250 кажется в 2017. Но они сознательно пошли на установление планки за "границей" фонда. Ведь люди, которые готовы рисковать не держат ровно 250 к. Они держат больше!!! Порой намного больше. Они и нужны Аллюсику как клиенты. Им и "Блэк" без абонки. Они и при повышении суммы гарантирования и повышения бесплатности Блэка - тоже останутся клиентами. А тот кто держит 199 к с учетом процентов, и при повышении фонда по прежнему не занесет выше фонда, скорее всего как клиенты Блэка Алле интересны только когда они делают много оплат дебетками
намного больше люди сначала держали в госбанке Украина , псевдо ВА в приватбанке,ну и втб,тут не одна тысяча физиков были само уверены,и к чему это привело?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:05

  Искатель написав:С появлением онлайн-обмена валют в "Альфе" появился еще один, но для меня лично очень веский, повод перейти обратно из "Ультры" в "Платинум блэк". Ради карты в евро.

Жду, как только ФГВФЛ поднимет планку до 250к хотя бы - так сразу и занесу. Поднимет больше, занесу больше. Хочу карту в евро, но бесплатно.
Играться в 12 операций каждый месяц по дебетной карте - не хочу :)

А что мешает открыть текущий в Евро и снимать через сбер после 14 дней, либо с текущего продавать?
ol_zy
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