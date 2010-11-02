Flamingo написав:

Искатель написав: С появлением онлайн-обмена валют в "Альфе" появился еще один, но для меня лично очень веский, повод перейти обратно из "Ультры" в "Платинум блэк". Ради карты в евро.



Жду, как только ФГВФЛ поднимет планку до 250к хотя бы - так сразу и занесу. Поднимет больше, занесу больше. Хочу карту в евро, но бесплатно.

Играться в 12 операций каждый месяц по дебетной карте - не хочу С появлением онлайн-обмена валют в "Альфе" появился еще один, но для меня лично очень веский, повод перейти обратно из "Ультры" в "Платинум блэк". Ради карты в евро.Жду, как только ФГВФЛ поднимет планку до 250к хотя бы - так сразу и занесу. Поднимет больше, занесу больше. Хочу карту в евро, но бесплатно.Играться в 12 операций каждый месяц по дебетной карте - не хочу

Бесплатно по любэ не получится. С прошлого года, когда "Блэки" стали давать право входа по ЛаунжКэй - открытие новых - платное.Кроме того мне кажется, что как только примут закон повышающий гаранированную сумму депо - так Аллюсик сразу повысит и лимиты бесплатности "Блэка". Ведь не зря они установили именно 250 к. Хотя до этого было ниже 200. Без труда они могли оставить старый уровень и не повышать его до 250 кажется в 2017. Но они сознательно пошли на установление планки за "границей" фонда. Ведь люди, которые готовы рисковать не держат ровно 250 к. Они держат больше!!! Порой намного больше. Они и нужны Аллюсику как клиенты. Им и "Блэк" без абонки. Они и при повышении суммы гарантирования и повышения бесплатности Блэка - тоже останутся клиентами. А тот кто держит 199 к с учетом процентов, и при повышении фонда по прежнему не занесет выше фонда, скорее всего как клиенты Блэка Алле интересны только когда они делают много оплат дебетками