RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6773677467756776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:56

Шановні форумчани поділіться досвідом!
Вигідно брати розстрочку на покупку в межах 10 000грн?
Дивлюсь на сайті розрахунки, то 1,8% без порушення терміну виходить переплата помісячно? Чим більший термін розстрочки і менший платіж, тим більший відсоток переплати за користування розстрочкою? Отже вигідно чим мешний термін розстрочки і більший платіж?
joik
 
Повідомлень: 62
З нами з: 24.07.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:59

  Aps написав:
  mustbe написав:
  skorpi написав:где можно отключить функцию информирования на мой e-mail сообщения о входе в Альфа банк

Нигде.
Эта хрень никак не отключается


Поменять то адрес можно.


Да просто настроить правило в спам. Вот и вся недолгая.
Можно повесить лаврову из АБ, кто это придумал, лычку самого главного спамера :)

Цели - неясны. Мотивы - непонятны.
Результативность - письма фильтруются в спам.
curiousobro
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 21.07.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:59

Re: Альфа-Банк

  sens написав:намного больше люди сначала держали в госбанке Украина , псевдо ВА в приватбанке,ну и втб,тут не одна тысяча физиков были само уверены,и к чему это привело?

Речь тут не о том к чему это привело, а зачем Алла это делает - стимулирует держать 200к+. Я тоже предпочитаю "распылять на себя и семью". И по сути "за буйки заплываю" только в Симе под получение карты, после чего снижаю остатки до следующей "смены". Но я лично знаю немало людей, держащих в разных банках и по разным причинам суммы намного больше 200к. Вот ИМХО чтобы таких людей и себе поиметь Алла и установила границу бесплатного обслуживания на Блэке 250к+
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1440
З нами з: 20.03.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:02

  joik написав:Шановні форумчани поділіться досвідом!
Вигідно брати розстрочку на покупку в межах 10 000грн?
Дивлюсь на сайті розрахунки, то 1,8% без порушення терміну виходить переплата помісячно? Чим більший термін розстрочки і менший платіж, тим більший відсоток переплати за користування розстрочкою? Отже вигідно чим мешний термін розстрочки і більший платіж?


це гра цифр, найвигідніше у ОТП "скібочка" з мінімальною або без (перші три місяці) комісією, там переплата 4,5% від суми (платиш від внесеної суми), на 6 міс. В Альфі і аналогічних "всього 1,8%", але вже три місяці перебивають ОТП, а на 3 місяці - хіба Альфа дає? хіба не 6 стандарт у всіх таких розстрочок?
Basilio2020
 
Повідомлень: 6
З нами з: 15.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:39

  Basilio2020 написав:
  joik написав:Шановні форумчани поділіться досвідом!
Вигідно брати розстрочку на покупку в межах 10 000грн?
Дивлюсь на сайті розрахунки, то 1,8% без порушення терміну виходить переплата помісячно? Чим більший термін розстрочки і менший платіж, тим більший відсоток переплати за користування розстрочкою? Отже вигідно чим мешний термін розстрочки і більший платіж?


це гра цифр, найвигідніше у ОТП "скібочка" з мінімальною або без (перші три місяці) комісією, там переплата 4,5% від суми (платиш від внесеної суми), на 6 міс. В Альфі і аналогічних "всього 1,8%", але вже три місяці перебивають ОТП, а на 3 місяці - хіба Альфа дає? хіба не 6 стандарт у всіх таких розстрочок?

У Аллы сервис гибче.
Можно под себя подстраивать срок рассрочки - 3,6,9,12,24.

Есть досрочка.

Ежемесячный платеж идет за кредитные добавлением к сумме грейса.

Единственное чего не хватает - у Аллы нет аналога "оплаты частями", как в привате или моно.
curiousobro
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 21.07.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:47

Re: Альфа-Банк

mustbe написав:Пополнение через пиптык проходит не онлайн, а в течение получаса
Проходит вообще-то онлайн. Потом срабатывает распределялка по субсчетам. И уже после неё идёт синхронизация по авторизационному лимиту. Но самое главное - зачисление и распределение идёт онлайн, что очень полезно для кредиток и тех, кому алла заблочила дебетки по несанкционированной просроченной задолженности. Значительно ускоряет разблокировку. Смысл как раз в том что ПО СЧЁТУ идёт онлайн, а не по карте.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2856
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6773677467756776
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, wolt450 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місто Банк 1 ... 49, 50, 51
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
502 103564
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 11:36
Квесторе_поверніться
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 27, 28, 29
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
289 54393
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 10:46
Basilio2020
Банк Альянс 1 ... 46, 47, 48
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
472 60324
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 10:38
isen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.