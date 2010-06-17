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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:56
Шановні форумчани поділіться досвідом!
Вигідно брати розстрочку на покупку в межах 10 000грн?
Дивлюсь на сайті розрахунки, то 1,8% без порушення терміну виходить переплата помісячно? Чим більший термін розстрочки і менший платіж, тим більший відсоток переплати за користування розстрочкою? Отже вигідно чим мешний термін розстрочки і більший платіж?
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joik
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:59
Aps написав: mustbe написав: skorpi написав:
где можно отключить функцию информирования на мой e-mail сообщения о входе в Альфа банк
Нигде.
Эта хрень никак не отключается
Поменять то адрес можно.
Да просто настроить правило в спам. Вот и вся недолгая.
Можно повесить лаврову из АБ, кто это придумал, лычку самого главного спамера
Цели - неясны. Мотивы - непонятны.
Результативность - письма фильтруются в спам.
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curiousobro
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:59
sens написав:
намного больше люди сначала держали в госбанке Украина , псевдо ВА в приватбанке,ну и втб,тут не одна тысяча физиков были само уверены,и к чему это привело?
Речь тут не о том к чему это привело, а зачем Алла это делает - стимулирует держать 200к+. Я тоже предпочитаю "распылять на себя и семью". И по сути "за буйки заплываю" только в Симе под получение карты, после чего снижаю остатки до следующей "смены". Но я лично знаю немало людей, держащих в разных банках и по разным причинам суммы намного больше 200к. Вот ИМХО чтобы таких людей и себе поиметь Алла и установила границу бесплатного обслуживания на Блэке 250к+
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Flamingo
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:02
joik написав:
Шановні форумчани поділіться досвідом!
Вигідно брати розстрочку на покупку в межах 10 000грн?
Дивлюсь на сайті розрахунки, то 1,8% без порушення терміну виходить переплата помісячно? Чим більший термін розстрочки і менший платіж, тим більший відсоток переплати за користування розстрочкою? Отже вигідно чим мешний термін розстрочки і більший платіж?
це гра цифр, найвигідніше у ОТП "скібочка" з мінімальною або без (перші три місяці) комісією, там переплата 4,5% від суми (платиш від внесеної суми), на 6 міс. В Альфі і аналогічних "всього 1,8%", але вже три місяці перебивають ОТП, а на 3 місяці - хіба Альфа дає? хіба не 6 стандарт у всіх таких розстрочок?
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Basilio2020
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:39
Basilio2020 написав: joik написав:
Шановні форумчани поділіться досвідом!
Вигідно брати розстрочку на покупку в межах 10 000грн?
Дивлюсь на сайті розрахунки, то 1,8% без порушення терміну виходить переплата помісячно? Чим більший термін розстрочки і менший платіж, тим більший відсоток переплати за користування розстрочкою? Отже вигідно чим мешний термін розстрочки і більший платіж?
це гра цифр, найвигідніше у ОТП "скібочка" з мінімальною або без (перші три місяці) комісією, там переплата 4,5% від суми (платиш від внесеної суми), на 6 міс. В Альфі і аналогічних "всього 1,8%", але вже три місяці перебивають ОТП, а на 3 місяці - хіба Альфа дає? хіба не 6 стандарт у всіх таких розстрочок?
У Аллы сервис гибче.
Можно под себя подстраивать срок рассрочки - 3,6,9,12,24.
Есть досрочка.
Ежемесячный платеж идет за кредитные добавлением к сумме грейса.
Единственное чего не хватает - у Аллы нет аналога "оплаты частями", как в привате или моно.
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curiousobro
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:47
mustbe написав:Пополнение через пиптык проходит не онлайн, а в течение получаса
Проходит вообще-то онлайн. Потом срабатывает распределялка по субсчетам. И уже после неё идёт синхронизация по авторизационному лимиту. Но самое главное - зачисление и распределение идёт онлайн, что очень полезно для кредиток и тех, кому алла заблочила дебетки по несанкционированной просроченной задолженности. Значительно ускоряет разблокировку. Смысл как раз в том что ПО СЧЁТУ идёт онлайн, а не по карте.
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cdj2
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П'ят 15 лют, 2019 10:38
isen
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