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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6775677667776778>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 956
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
264
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:25

  joik написав:Шановні форумчани поділіться досвідом!
Вигідно брати розстрочку на покупку в межах 10 000грн?
Дивлюсь на сайті розрахунки, то 1,8% без порушення терміну виходить переплата помісячно? Чим більший термін розстрочки і менший платіж, тим більший відсоток переплати за користування розстрочкою? Отже вигідно чим мешний термін розстрочки і більший платіж?

если вам реально нужен кредит я бы оформил на максимальный срок но как только появятся деньги погасить досрочно всю сумму.
просто если в начале платить 1,8% от суммы первоначальной покупки это нормально то чем дальше тем нереальнее процент пользования кредитом выходит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:50

Re: Альфа-Банк

Что за блуды при отправке СЕПа? Два раза подряд СМС приходит дальше Зображення
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:53

  ruvex написав:Что за блуды при отправке СЕПа? Два раза подряд СМС приходит дальше Зображення

Білетів на поїзд 14-00 вже немає. :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:57

Re: Альфа-Банк

если купить ч\з майальфабанк валюту(евро) - когда она будет доступна (в смысле - можно рассчитываться или снимать с карты)?
Бекас
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:58

  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:Что за блуды при отправке СЕПа? Два раза подряд СМС приходит дальше Зображення

Білетів на поїзд 14-00 вже немає. :)

А сейчас рельсы впереди разберу. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:00

Re: Альфа-Банк

  ruvex написав:А сейчас рельсы впереди разберу.

Це яким макаром?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:02

  Бекас написав:если купить ч\з майальфабанк валюту(евро) - когда она будет доступна (в смысле - можно рассчитываться или снимать с карты)?

Бекас, добрый день. Списание и зачисление при валютообмене происходит он-лайн.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:04

Alfa_Bank спасибо
Бекас
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:05

  Бекас написав:Alfa_Bank спасибо

:D
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:13

  lel написав:
skorpi написав:
  cdj2 написав:А чем текущий не нравится? Или морозить валюту на 14 дней неохота?



По моему текущий счёт (при снятии с него) у Аллы платный((( :roll:
Платный 1%. Но вывод на Сбер. депозиты бесплатно. Через 14 дней можно бесплатно снять.


А что, можно прямо через МАБ открыть текущий счет в евро с нулевым остатком? Или надо в отделение топать? И опять же... надо что-то на него положить или не обязательно?
Нет, текущий - подойдет, вполне. Если на него и с него на Ощадный - бесплатно.
Интересуют именно "валютные игры" с евро. Хотя с таким спрэдом... ну, мало ли.
Искатель
 
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