joik написав:Шановні форумчани поділіться досвідом! Вигідно брати розстрочку на покупку в межах 10 000грн? Дивлюсь на сайті розрахунки, то 1,8% без порушення терміну виходить переплата помісячно? Чим більший термін розстрочки і менший платіж, тим більший відсоток переплати за користування розстрочкою? Отже вигідно чим мешний термін розстрочки і більший платіж?
если вам реально нужен кредит я бы оформил на максимальный срок но как только появятся деньги погасить досрочно всю сумму. просто если в начале платить 1,8% от суммы первоначальной покупки это нормально то чем дальше тем нереальнее процент пользования кредитом выходит.
ruvex написав:Что за блуды при отправке СЕПа? Два раза подряд СМС приходит дальше
Білетів на поїзд 14-00 вже немає.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
cdj2 написав:А чем текущий не нравится? Или морозить валюту на 14 дней неохота?
По моему текущий счёт (при снятии с него) у Аллы платный(((
Платный 1%. Но вывод на Сбер. депозиты бесплатно. Через 14 дней можно бесплатно снять.
А что, можно прямо через МАБ открыть текущий счет в евро с нулевым остатком? Или надо в отделение топать? И опять же... надо что-то на него положить или не обязательно? Нет, текущий - подойдет, вполне. Если на него и с него на Ощадный - бесплатно. Интересуют именно "валютные игры" с евро. Хотя с таким спрэдом... ну, мало ли.