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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:28
skorpi написав:
Доброго утра форумчане.
Помогите найти в настройках у Аллы, где можно отключить функцию информирования на мой e-mail сообщения о входе в Альфа банк (мобильное приложение и ВЭБ версия). Рылся в настройках и не смог найти как отключить эту услугу?
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:37
Искатель написав: lel написав:
А что, можно прямо через МАБ открыть текущий счет в евро с нулевым остатком? Или надо в отделение топать? И опять же... надо что-то на него положить или не обязательно?
Нет, текущий - подойдет, вполне. Если на него и с него на Ощадный - бесплатно.
Интересуют именно "валютные игры" с евро. Хотя с таким спрэдом... ну, мало ли.
Искатель, добрый день. Текущий счет открывается в отделении банка. Пополнение счета и безналичный перевод на счет, открытый в Альфа-Банке не тарифицируется.
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