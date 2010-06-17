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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:28
skorpi написав:
Доброго утра форумчане.
Помогите найти в настройках у Аллы, где можно отключить функцию информирования на мой e-mail сообщения о входе в Альфа банк (мобильное приложение и ВЭБ версия). Рылся в настройках и не смог найти как отключить эту услугу?
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:37
Искатель написав: lel написав:
А что, можно прямо через МАБ открыть текущий счет в евро с нулевым остатком? Или надо в отделение топать? И опять же... надо что-то на него положить или не обязательно?
Нет, текущий - подойдет, вполне. Если на него и с него на Ощадный - бесплатно.
Интересуют именно "валютные игры" с евро. Хотя с таким спрэдом... ну, мало ли.
Искатель, добрый день. Текущий счет открывается в отделении банка. Пополнение счета и безналичный перевод на счет, открытый в Альфа-Банке не тарифицируется.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:49
Alfa_Bank как с Альфы перевести деньги по реквизитам в ТАС если счет начинается на 2625? сотрудник ГЛ сказал это невозможно
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Nickmess
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:52
Nickmess написав:Alfa_Bank
как с Альфы перевести деньги по реквизитам в ТАС если счет начинается на 2625? сотрудник ГЛ сказал это невозможно
Так в ТАСКОМБАНКе уже все счета 2620.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:54
Alfa_Bank написав: Искатель написав: lel написав:
А что, можно прямо через МАБ открыть текущий счет в евро с нулевым остатком? Или надо в отделение топать? И опять же... надо что-то на него положить или не обязательно?
Нет, текущий - подойдет, вполне. Если на него и с него на Ощадный - бесплатно.
Интересуют именно "валютные игры" с евро. Хотя с таким спрэдом... ну, мало ли.
Искатель, добрый день. Текущий счет открывается в отделении банка. Пополнение счета и безналичный перевод на счет, открытый в Альфа-Банке не тарифицируется.
За покупку валюты с кредитки комиссия есть?
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Kevin
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:56
Nickmess написав:Alfa_Bank
как с Альфы перевести деньги по реквизитам в ТАС если счет начинается на 2625? сотрудник ГЛ сказал это невозможно
Nickmess, добрый день. Отправить платеж по реквизитам через МАБ на счет 2625 в другом банке нет возможности. Необходимо указывать 2620.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:59
Kevin, добрый день. С кредитных карт операция валютообмена он-лайн не доступна.
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