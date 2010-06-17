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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6775677667776778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:28

  skorpi написав:Доброго утра форумчане.

Помогите найти в настройках у Аллы, где можно отключить функцию информирования на мой e-mail сообщения о входе в Альфа банк (мобильное приложение и ВЭБ версия). Рылся в настройках и не смог найти как отключить эту услугу? :shock:

настройте фильтр в почте на удаление этого спама - это самый простой способ...
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Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:37

  Искатель написав:
  lel написав:
А что, можно прямо через МАБ открыть текущий счет в евро с нулевым остатком? Или надо в отделение топать? И опять же... надо что-то на него положить или не обязательно?
Нет, текущий - подойдет, вполне. Если на него и с него на Ощадный - бесплатно.
Интересуют именно "валютные игры" с евро. Хотя с таким спрэдом... ну, мало ли.

Искатель, добрый день. Текущий счет открывается в отделении банка. Пополнение счета и безналичный перевод на счет, открытый в Альфа-Банке не тарифицируется.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:49

Alfa_Bank как с Альфы перевести деньги по реквизитам в ТАС если счет начинается на 2625? сотрудник ГЛ сказал это невозможно
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:52

  Nickmess написав:Alfa_Bank как с Альфы перевести деньги по реквизитам в ТАС если счет начинается на 2625? сотрудник ГЛ сказал это невозможно


Так в ТАСКОМБАНКе уже все счета 2620.
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:54

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:
  lel написав:
А что, можно прямо через МАБ открыть текущий счет в евро с нулевым остатком? Или надо в отделение топать? И опять же... надо что-то на него положить или не обязательно?
Нет, текущий - подойдет, вполне. Если на него и с него на Ощадный - бесплатно.
Интересуют именно "валютные игры" с евро. Хотя с таким спрэдом... ну, мало ли.

Искатель, добрый день. Текущий счет открывается в отделении банка. Пополнение счета и безналичный перевод на счет, открытый в Альфа-Банке не тарифицируется.


За покупку валюты с кредитки комиссия есть?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:56

  Nickmess написав:Alfa_Bank как с Альфы перевести деньги по реквизитам в ТАС если счет начинается на 2625? сотрудник ГЛ сказал это невозможно

Nickmess, добрый день. Отправить платеж по реквизитам через МАБ на счет 2625 в другом банке нет возможности. Необходимо указывать 2620.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:59

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:
За покупку валюты с кредитки комиссия есть?

Kevin, добрый день. С кредитных карт операция валютообмена он-лайн не доступна.
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