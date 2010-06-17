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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:35
Охотники за орехами
Информирую всех охотников за ОРЕХАМИ и любителей кешбэка. Алла в магазинпх одежды NIKE считает что это категория "фитнес и спорт" но никак не категория "одежда"! Поэтому будьте бдительгы при ввборе категория для увеличения бонусов))) Операция МСС 5655
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:25
Так все правильно. Это спортивная одежда.
Плюс в этом месяце на NIKE *25 орехов больше!
Нужно действительно быть внимательным при выборе категорий для увеличения бонусов.
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