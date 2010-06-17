|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:35
Охотники за орехами
Информирую всех охотников за ОРЕХАМИ и любителей кешбэка. Алла в магазинпх одежды NIKE считает что это категория "фитнес и спорт" но никак не категория "одежда"! Поэтому будьте бдительгы при ввборе категория для увеличения бонусов))) Операция МСС 5655
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:25
Так все правильно. Это спортивная одежда.
Плюс в этом месяце на NIKE *25 орехов больше!
Нужно действительно быть внимательным при выборе категорий для увеличения бонусов.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:31
Так в іншому Найк може бути зовсім інший МСС.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|