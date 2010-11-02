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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:35
Охотники за орехами
Информирую всех охотников за ОРЕХАМИ и любителей кешбэка. Алла в магазинпх одежды NIKE считает что это категория "фитнес и спорт" но никак не категория "одежда"! Поэтому будьте бдительгы при ввборе категория для увеличения бонусов))) Операция МСС 5655
Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:25
Так все правильно. Это спортивная одежда.
Плюс в этом месяце на NIKE *25 орехов больше!
Нужно действительно быть внимательным при выборе категорий для увеличения бонусов.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:31
Так в іншому Найк може бути зовсім інший МСС.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:32
Перед крупной покупкой просишь продать пакетик отходишь со смартом и смотришь. Ещё одна фишка нового процесинга от Аллы.
Вчера так 4 алкомагазина обошел.
Нашел таки нужный дополнительный бонус смотреть на глаза продавцов когда просишь пробить пакетик
Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:40
Re: Альфа-Банк
пипец ---как сложно все...
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:14
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:17
Re: Альфа-Банк
Какой максимальный орех был, за всё существования этой программы, и в какой категории?
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:26
Re: Альфа-Банк
охотнікі за м-ці-ці-шками
алго-спорт-орієнтація єтіть
треба придумати вай-вай MCC сканнр - наводи - а він тобі код видає!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:29
Сладости - x40 бонусов, Цветы - x40 бонусов.
В этом месяце отлично сработало x25 бонусов Спорт и фитнес в спортмагазине Columbia.
Востаннє редагувалось Олег1964 в П'ят 15 лют, 2019 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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