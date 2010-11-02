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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6777677867796780>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 957
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
161
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
265
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 957
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:35

Охотники за орехами

Информирую всех охотников за ОРЕХАМИ и любителей кешбэка. Алла в магазинпх одежды NIKE считает что это категория "фитнес и спорт" но никак не категория "одежда"! Поэтому будьте бдительгы при ввборе категория для увеличения бонусов))) Операция МСС 5655
skorpi
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Повідомлень: 496
З нами з: 28.07.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:25

  skorpi написав:Информирую всех охотников за ОРЕХАМИ и любителей кешбэка. Алла в магазинпх одежды NIKE считает что это категория "фитнес и спорт" но никак не категория "одежда"! Поэтому будьте бдительгы при ввборе категория для увеличения бонусов))) Операция МСС 5655

Так все правильно. Это спортивная одежда.
Плюс в этом месяце на NIKE *25 орехов больше!
Нужно действительно быть внимательным при выборе категорий для увеличения бонусов. :D
Олег1964
 
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:31

Так в іншому Найк може бути зовсім інший МСС.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27765
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1410 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:32

  Квесторе_поверніться написав:Так в іншому Найк може бути зовсім інший МСС.

Перед крупной покупкой просишь продать пакетик :) отходишь со смартом и смотришь. Ещё одна фишка нового процесинга от Аллы.

Вчера так 4 алкомагазина обошел.
Нашел таки нужный :) дополнительный бонус смотреть на глаза продавцов когда просишь пробить пакетик :D
curiousobro
 
Повідомлень: 1762
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Подякував: 37 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:40

Re: Альфа-Банк

пипец ---как сложно все...
Бекас
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Повідомлень: 315
З нами з: 18.01.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:14

  Бекас написав:пипец ---как сложно все...

За простотой в симу
3.5к и у вас всё просто будет
curiousobro
 
Повідомлень: 1762
З нами з: 21.07.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:17

Re: Альфа-Банк

Какой максимальный орех был, за всё существования этой программы, и в какой категории?
mihasik
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Повідомлень: 607
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:24

  Бекас написав:пипец ---как сложно все...

Это сначала.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:26

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Вчера так 4 алкомагазина обошел.
Нашел таки нужный


охотнікі за м-ці-ці-шками
алго-спорт-орієнтація єтіть :)

треба придумати вай-вай MCC сканнр - наводи - а він тобі код видає!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:29

  mihasik написав:Какой максимальный орех был, за всё существования этой программы, и в какой категории?

Сладости - x40 бонусов, Цветы - x40 бонусов.
В этом месяце отлично сработало x25 бонусов Спорт и фитнес в спортмагазине Columbia.
Востаннє редагувалось Олег1964 в П'ят 15 лют, 2019 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Олег1964
 
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Квесторе_поверніться

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