Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:29
greenozon написав: curiousobro написав:
Вчера так 4 алкомагазина обошел.
Нашел таки нужный
охотнікі за м-ці-ці-шками
алго-спорт-орієнтація єтіть
треба придумати вай-вай MCC сканнр - наводи - а він тобі код видає!
Знову Ви старе...думав пішли на поправку.
Гриценко...наш Президент
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